Белый дом воспринял инициативу двух республиканских сенаторов очень положительно

В Сенате США разработали механизм вооружения Украины за счет Европы. Украина будет получать изготовленное в США оружие, а оплачивать его будут европейские страны. Делаться это будет через специальный фонд, создать который предложили в Республиканской партии.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. Сенаторы Роджер Викер и Джим Риш подготовили законопроект под названием Peace Act. Он позволит создать при Министерстве финансов США специальный фонд для поступающих от союзников денег.

Вырученные средства министр обороны США сможет использовать для заказов у военных подрядчиков. Они будут производить новое оружие, а вооружение из запасов США 2 отправляться в Украину.

Ежегодная наполняемость фонда может составить от пяти до восьми миллиардов долларов, считает один из соавторов законопроекта, сенатор Викер. Фонд даст президенту США Дональду Трампу и союзникам возможность значительно ускорить оказание помощи Украине за счет запасов вооружения на складах американской армии. Кроме того, добавил сенатор, это позволит быстрее вооружить американских союзников.

Белый дом, по данным источников издания, воспринял инициативу Викера-Риша очень положительно. Законопроект о спецфонде может быть принят до конца 2025 года в рамках ежегодного законопроекта об оборонной политике США.

Напомним, деньги для того, чтобы все желающие страны Европы смогли нарастить свои оборонные "мышцы" и одновременно помочь Украине, готов предоставлять Европейский союз. Речь идет о плане ReArm Europe, предусматривающем, что к 2030 году удастся мобилизовать до 800 миллиардов евро оборонных инвестиций. И предпосылка для такой амбициозной цели — не только военная угроза России, о которой предупреждают передовые разведки мира, но и настроения за океаном.

Напомним, во время заседания в формате "Рамштайн" 21 июля министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть потребность в оборонных закупках. Это должно позволить производить больше FPV-дронов для удержания линии фронта, больше дронов-перехватчиков для противодействия атакам "Шахедов", а также больше средств для ударов в глубоком тылу РФ.