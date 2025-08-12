Людей как в Черкассах, а площадь как два Люксембурга: чем интересен город, где встретятся Трамп и Путин

Это четвертый по площади город США

В западных СМИ появилась информация о том, что встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в городе Анкоридж. Это крупнейший город Аляски, сопоставимый по количеству населения с Черкассами, хотя и в 65 раз (!) больше их по площади.

Информацию о встрече в Анкоридже подтвердила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга. Она отметила, что детали переговоров пока еще прорабатываются.

"В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, Аляска, где проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным" Кэролайн Ливитт

Интересные факты

Анкоридж находится на южном побережье Аляски и является крупнейшим городом и муниципалитетом штата. Его население составляет 291 тысячу человек, а площадь целых 5079 квадратных километров.

Для сравнения европейская страна Люксембург имеет площадь в 2,5 тысячи квадратов. А упомянутые выше Черкассы, при похожем количестве населения помещаются лишь на 78 квадратах.

Анкоридж даже на карте выглядит огромным

Впрочем, секрет его размеров весьма простой — в 1975 году город и окрестности объединили в единый муниципалитет. Это связано с тем, что окрестности малонаселенные и, чтобы не возиться с выделением отдельных структур на управление этими мелкими поселками, их вписали в городскую черту. К тому же, когда в конце 70-х шло активное расширение транспортной сети, город забрал себе в управление перспективные участки, чтобы избавить от перспективы хаотичной застройки и конфликтов с соседними округами.

Поэтому на самом деле, в пределах городской черты очень мало застройки, но зато там есть аж целый заповедник. Аляска это огромный и малонаселенный штат, а потому при его административном делении, округа получили в администрирование значительные пустующие территории.

К слову о малозаселенности. На всех 1,7 миллиона квадратных километров территории Аляски проживает лишь 740 тысяч человек. То есть лишь в Анкоридже живет около 40% населения Аляски.

Анкоридж

Анкоридж на многие десятки километров окружен бесплодными землями без каких-либо стратегических ресурсов. Городок на этом месте появился благодаря железнодорожной станции, которая и стала основой его экономики с 1912 по 1930 годы. Позже тут была сооружена военная авиабаза, которая помогала городу держатся на плаву во времена Второй мировой войны.

Лишь после обнаружения крупного источника нефти в 1968 году на другой стороне Аляски, в Анкоридж начали съезжаться люди, что и привело к его активному развитию в 70-80-х годах.

С высоты птичьего полета

Напомним, юрист-международник Роман Еделев и политолог Алексей Якубин рассказали "Телеграфу", чем может закончиться саммит Путина и Трампа. Они рассказали, каковы риски этой встречи, согласится ли Украина на территориальные посягательства Путина и какими должны быть требования Киева.