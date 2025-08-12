Людей як у Черкасах, а площа як два Люксембурга: чим цікаве місто, де зустрінуться Трамп та Путін

Це четверте за площею місто США

У західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна відбудеться у місті Анкоридж. Це найбільше місто Аляски, яке можна порівняти за кількістю населення з Черкасами, хоча й у 65 разів (!) більше їх за площею.

Інформацію про зустріч в цьому місті підтвердила речник Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу. Вона зазначила, що деталі переговорів поки що опрацьовуються.

"У п’ятницю вранці президент Трамп вирушить через всю країну в Анкоридж, Аляска, де проведе двосторонню зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним" Керолайн Лівітт

Цікаві факти

Анкоридж знаходиться на південному узбережжі Аляски і є найбільшим містом та муніципалітетом штату. Його населення становить 291 тисячу осіб, а площа — цілих 5079 квадратних кілометрів.

Для порівняння європейська країна Люксембург має площу 2,5 тисячі квадратів. А згадані вище Черкаси при схожій кількості населення вміщаються лише на 78 квадратах.

Анкоридж навіть на карті виглядає величезним

Втім, секрет його розмірів дуже простий — 1975 року місто та околиці об’єднали у єдиний муніципалітет. Це зроблено через те, що околиці малонаселені і, щоб не возитися з виділенням окремих структур для управління цими дрібними селищами, їх вписали в міську межу. До того ж коли наприкінці 70-х йшло активне розширення транспортної мережі, місто забрало собі в управління перспективні ділянки, щоб позбавитись перспективи хаотичної забудови та конфліктів із сусідніми округами.

Тому насправді в межах міста дуже мало забудови, але там є аж цілий заповідник. Аляска це величезний і малонаселений штат, а тому при його адміністративному поділі округи отримали в адміністрування значні порожні території.

До речі про малозаселеність. На всіх 1,7 мільйона квадратних кілометрів території Аляски проживає лише 740 тисяч осіб. Тобто лише в Анкориджі мешкає близько 40% населення Аляски.

Анкорідж

Анкоридж на багато десятків кілометрів оточений безплідними землями без будь-яких стратегічних ресурсів. Містечко на цьому місці з’явилося завдяки залізничній станції, яка і стала основою його економіки з 1912 по 1930 роки. Пізніше тут було споруджено військову авіабазу, яка допомагала місту триматися на плаву за часів Другої світової війни.

Лише після виявлення великого джерела нафти в 1968 році на іншому боці Аляски, в Анкоридж почали з’їжджатися люди, що призвело до його активного розвитку в 70-80-х роках.

З висоти пташиного польоту

