Деньги на кону: в сети спорят об объятиях и рукопожатиях Путина и Трампа

Шансы на объятия стремительно падают

Накануне встречи на Аляске российского президент Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 15 августа, на популярной платформе Polymarket начали делать ставки на то, обнимутся ли лидеры и как долго будут жать руки друг другу.

По данным сайта, по состоянию на 15 августа, пользователи оценили вероятность, что Трамп и Путин смогут обняться при встрече в 13%.

Отметим, что несколькими часами ранее вероятность была 22%, а еще немного ранее — 28%. Ближе к вечеру шансы начали стремительно падать.

Обнимутся ли Трамп и Путин. На Polymarket делают ставки

Ниже представлены ставки при голосовании "да" или "нет" и соответствующий выигрыш.

В то же время пользователи ставят на то, как долго президенты будут жать друг другу руки. За вариант 2-4 секунды проголосовали 32%, за 4-6 секунд — 19%, за 6-8 секунд — 13%, и за 10 или меньше секунд — 19%.

Сколько Трамп и Путин будут жать друг другу руки. Ставки на Polymarket

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Встреча пройдет 15 августа в 22:00 по киевскому времени, а местом ее проведения неожиданно избрали штат Аляска — единственное место в США, где существует граница с Россией.

Лидеры стран встретятся, чтобы обсудить пути прекращения войны России против Украины.

Белый дом обнародовал для прессы расписание встречи Трампа и Путина. Итак, на данный момент распорядок Дональда Трампа следующий (все данные приведены по киевскому времени):

в 22:00 15 августа — собственно переговоры с Путиным;

в 04:45 16 августа Трамп должен выехать из Анкориджа.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Коллаж "Телеграф"

