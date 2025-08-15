Гроші на кону: у мережі сперечаються про обійми та рукостискання Путіна та Трампа

Шанси на обійми стрімко падають

Напередодні зустрічі на Алясці російського президента Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа 15 серпня, на популярній платформі Polymarket почали робити ставки на те, чи обіймуться лідери і як довго тиснуть руки один одному.

За даними сайту, станом на 15 серпня користувачі оцінили ймовірність, що Трамп і Путін зможуть обійнятися при зустрічі в 13%.

Зазначимо, що за кілька годин раніше ймовірність була 22%, а ще трохи раніше — 28%. Ближче надвечір шанси почали стрімко падати.

Нижче представлені ставки при голосуванні "так" чи "ні" та відповідний виграш.

У той же час, користувачі ставлять на те, як довго президенти тиснуть один одному руки. За варіант 2-4 секунди проголосували 32%, за 4-6 секунд — 19%, за 6-8 секунд — 13%, і за 10 або менше секунд — 19%.

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Зустріч пройде 15 серпня о 22:00 за київським часом, а місцем її проведення несподівано обрали штат Аляска — єдине місце у США, де існує кордон із Росією.

Лідери країн зустрінуться, щоб обговорити шляхи припинення війни Росії проти України.

Білий дім оприлюднив для преси розклад зустрічі Трампа та Путіна. Отже, на даний момент розпорядок Дональда Трампа наступний (всі дані наведені за київським часом):

о 13:45 15 серпня він залишить свою резиденцію, щоб вирушити на Аляску;

о 22:00 15 серпня — власне переговори з Путіним;

о 04:45 16 серпня Трамп має виїхати з Анкоріджу.

