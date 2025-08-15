Ленин, "договорнячок" и зеленые человечки. Смешные мемы о встрече Трампа и Путина
Вспомнили санкции и были мемы о пельменях
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина начнется 15 августа в 22:30 по киевскому времени. Президент США и президент России проведут переговоры на Аляске.
Даже экспертам сложно спрогнозировать, что будет на сегодняшних переговорах. Поэтому "Телеграф" включает чувство юмора и делится с вами возможным развитием событий.
Один из таких это изображение Путина и Трампа за столом в виде сказочных персонажей. Это сатира на то, как россияне, пропитанные пропагандой, постоянно извращают историю и утверждают, что Украину "придумали" то Ленин, то другие исторические лица, отрицая ее естественное право на существование.
Другой показывает нам Дональда Трампа и Владимира Путина в стиле комиксов. Это ирония над знаменитой российской тактикой отрицания очевидного — сначала во время аннексии Крыма и оккупации Донецкой области в 2014 году, Путин категорически отрицал присутствие российских военных.
Не менее смешной мем и о санкциях. Здесь оба лидера сидят у уютного очага и греют руки, а в пламени пылают бумажки с надписью "SANCTIONS". Это сатира на то, как политики могут легко сжечь многолетние санкции ради быстрого понимания. Мэм намекает на возможность того, что Трамп может снять санкции с России в обмен на некий компромисс в отношении Украины.
Также есть мем, где Путин буквально "замораживается" при одном только упоминании о подписании мирного договора. Трамп в теплом костюме легкомысленно предлагает миротворческие документы, а Путин от ужаса покрывается льдом — это означало бы отдать оккупированные украинские территории и прекратить огонь.
Мэм высмеивает нежелание российского диктатора идти на любые уступки ради мира. Путин настолько не готов к настоящим переговорам, что от самого предложения мирного плана он превращается в ледяную скульптуру.
Были и другие мемы о возможной встрече Трампа и Путина. Их можно просмотреть ниже:
Встреча Трампа и Путина на Аляске – что известно
15 августа состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина. Главной темой переговоров станет прекращение огня на фронте и возможность завершения войны России против Украины.
С Владимиром Путиным на встрече будут еще пять российских чиновников.
По данным Reuters, лидеры США и России могут согласовать первые условия перемирия без участия Украины.
В Кремле заявили, что якобы не ожидают подписания ни одного совместного документа во время встречи Трампа и Путина. Вероятно, переговоры ограничатся обсуждением возможных вариантов урегулирования и определением дальнейших шагов.
Ранее "Телеграф" писал, как может выглядеть карта Украины, если сделка состоится. The Times назвал четыре возможных сценария.