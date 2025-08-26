Украинка сбежала от войны в США, где была жестоко убита бездомным: что известно о погибшей женщине
Подозреваемый уже отбывал наказание
Ирина Заруцкая, молодая украинка, сбежавшая от войны в США, стала жертвой убийства вечером 22 августа. Ее тело с ножевыми ранениями обнаружили в 21:55 на станции легкорельсового транспорта South End в Северной Каролине.
Подозреваемый был задержан, что о нем известно
Как сообщает Daily Mail, 23-летняя украинка прибыла в США недавно, убегая от войны с Россией. По словам ее близких, Ирина "надеялась на новое начало".
Подозреваемый в убийстве украинки задержан. Это 34-летний Декарлос Браун. Ему предъявлены обвинения в убийстве. В полиции заявили, что Брауна госпитализировали с травмами, не угрожающими его жизни. Как он получил их не уточняется.
Согласно судебным протоколам, с 2011 года Брауна несколько раз арестовывали за кражи, ограбления с применением опасного оружия и угрозы. По данным СМИ, он был бездомным и отбыл пять лет заключения за ограбление с применением смертельно опасного оружия. Остальные предварительные обвинения были сняты.
Что известно об Ирине Заруцкой
На платформе GoFundMe запустили сбор для тетки погибшей девочки, Валерии и других членов семьи.
Мы создали этот сбор средств, чтобы поддержать Валерию и ее близких в это болезненное время и помочь им с непредвиденными расходами, – говорится на странице
