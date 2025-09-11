Младше его на 47 лет: как выглядит тайная жена Эллисона, обогнавшего Маска в списке богатейших людей

О новой жене Эллисона стало известно только в 2024 году

Основатель компании Oracle, 80-летний Ларри Эллисон, который опередил Илона Маска и впервые возглавил рейтинг самых богатых людей мира, привлек внимание общественности своей бурной личной жизнью. Оказывается, предприниматель в браке пятый раз.

Миллиардер Ларри Эллисон скрывает новую избранницу, которая значительно его младше. "Телеграф" решил узнать, как выглядит Джолин Чжу и что о ней известно.

Как выглядит "тайная" жена самого богатого человека мира Ларри Эллисона

80-летний владелец компании Oracle Ларри Эллисон, вероятно, женился в пятый раз на Джолин Чжу. Их брак фактически подтвердился только в 2024 году в заявлении фонда Champions Circle, где Джолин назвали "женой Эллисона". Также супруги зарегистрированы по общему адресу во Флориде — в огромном особняке с 33 спальнями.

Ларри Эллисон женился в пятый раз, Фото: Getty Images

По данным СМИ, Джолин Чжу, которая родилась в Китае, на 47 лет младше своего супруга. В 2010 году она переехала в США, получила высшее образование в Мичиганском университете, а затем поселилась в Калифорнии, рядом со штаб-квартирой Oracle. Вскоре Джолин получила американское гражданство.

Известно, что девушка ранее работала в сфере недвижимости, но ее текущая деятельность неизвестна.

Ларри Эллисон и Джолин Чжу, Фото: Getty Images

Ранее молодую избранницу видели на мероприятиях рядом с Эллисоном, в том числе на теннисном турнире BNP Paribas Open.Но никто о ней ничего не знал, поскольку Джолин Чжу не ведет социальные сети и до разоблачения ее имя даже не упоминалось в интернете.

Как выглядит новая жена Ларри Эллисона, Фото: Getty Images

Что известно о личной жизни Ларри Эллисона

Впервые Эллисон женился в 1967 году на Аде Куинн, но брак с ней продлился 7 лет. Со второй женой Нэнси Уиллер миллиардер прожил всего год и после развода она избавилась от акции его компании, которые сейчас бы могли принести ей миллиарды.

Как выглядит Ларри Эллисон, Фото: Getty Images

В третьем браке с Барбарой Бут у Эллисона родились сын и дочь, которые стали успешными кинопродюсерами. В четвёртый раз предприниматель женился в 59 лет на Мелани Крафт. На их свадьбе друг Эллисона, основатель Apple Стив Джобс, был фотографом. Но и этот брак продержался 7 лет.

