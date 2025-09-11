Молодша за нього на 47 років: як виглядає таємна дружина Еллісона, який обігнав Маска в списку найбагатших людей

Про нову дружину Еллісона стало відомо лише у 2024 році

Засновник компанії Oracle, 80-річний Ларрі Еллісон, який обігнав Ілона Маска та вперше очолив рейтинг найбагатших людей світу, привернув увагу громадськості своїм бурхливим особистим життям. Виявляється, підприємець у шлюбі вп’яте.

Мільярдер Ларрі Еллісон приховує нову обраницю, яка значно за нього молодша. "Телеграф" вирішив дізнатися, як виглядає Джолін Чжу та що про неї відомо.

Як виглядає "таємна" дружина найбагатшої людини світу Ларрі Еллісона

80-річний власник компанії Oracle Ларрі Еллісон, ймовірно, одружився вп’яте з Джолін Чжу. Їхній шлюб фактично підтвердився лише у 2024 році у заяві фонду Champions Circle, де Джолін назвали "дружиною Еллісона". Також подружжя зареєстроване на спільній адресі у Флориді — у величезному особняку з 33 спальнями.

Ларрі Еллісон одружився вп’яте, Фото: Getty Images

За даними ЗМІ, Джолін Чжу, яка народилася в Китаї, на 47 років молодша за свого чоловіка. У 2010 році вона переїхала до США, здобула вищу освіту в університеті Мічигану, а потім оселилася в Каліфорнії, поруч зі штаб-квартирою Oracle. Незабаром Джолін отримала американське громадянство.

Відомо, що дівчина раніше працювала у сфері нерухомості, але зараз її діяльність невідома.

Ларрі Еллісон та Джолін Чжу, Фото: Getty Images

Раніше молоду обраницю бачили на заходах поряд з Еллісоном, у тому числі на тенісному турнірі BNP Paribas Open. Але ніхто про неї нічого не знав, оскільки Джолін Чжу не веде соціальних мереж і до викриття її ім’я навіть не згадувалося в інтернеті.

Як виглядає нова дружина Ларрі Еллісона, Фото: Getty Images

Що відомо про особисте життя Ларрі Еллісона

Вперше Еллісон одружився 1967 року на Аді Куїнн, але шлюб із нею тривав 7 років. З другою дружиною Ненсі Віллер мільярдер прожив всього рік і після розлучення вона позбулася акції його компанії, які зараз могли б принести їй мільярди.

Як виглядає Ларрі Еллісон, Фото: Getty Images

У третьому шлюбі з Барбарою Бут в Еллісона народилися син та дочка, які стали успішними кінопродюсерами. Вчетверте підприємець одружився в 59 років на Мелані Крафт. На їхньому весіллі друг Еллісона, засновник Apple Стів Джобс, був фотографом. Але цей шлюб протримався 7 років.

