Трамп знал о тайном романе жены? Как выглядит вероятный любовник Мелании и кто он

Мелания Трамп состоит в браке с президентом США Дональдом Трампом в течение 20 лет. Однако в сети предполагают, что в их браке давно есть определенные трудности.

Одна из пользователей тиктока рассказала, что Мелания встречалась с Генком Симерсом — руководителем отдела безопасности компании Tiffany & Co., расположенной в вестибюле Trump Tower в Нью-Йорке. Речь идет о том, что такая связь существует, по меньшей мере, с 2016 года. Об этом пишет издание Enstarz. Для этого первая леди США якобы избегала жить в Вашингтоне, в то время как оставалась в Нью-Йорке.

Она отказалась жить в Вашингтоне, потому что пыталась сохранить отношения с сотрудником Trump Tower. говорилось в сообщении в тиктоке.

Юморист Ноэль Каслер, работавший над фильмом о Дональде Трампе The Apprentice, рассказывал, что Мелания жила со своим бойфрендом. Он сделал такой вывод из того, куда первой леди отправляли автомобиль.

Мелания тоже не жила с Трампом в Trump Tower, она жила со своим парнем. Нам пришлось забронировать транспорт на финал The Apprentice и его доставка не была на Пятую авеню. Ноель Каслер

В 2017 году писательница Моника Бирн утверждала, что Дональд Трамп знал об романе жены с Симерсом. Также Бирн писала, что Мелания и президент США подписали соглашение — если бы Трамп проиграл выборы, они должны были развестись, однако ему удалось выиграть.

В течение многих лет Мелания крутила роман с руководителем службы безопасности Tiffany’s в вестибюле Trump Tower, и Дональд Трамп об этом знал. У них была договоренность (письменная, кажется), что если Трамп проиграет выборы, они расстанутся. Но потом он выиграл. Моника Бирн

Ни первая леди США, ни сам Трамп не реагировали на такие слухи. На публике они ведут себя как счастливые супруги и не комментируют, есть ли у них проблемы в браке.

