Сдала родня. Стало известно, кто мог убить американского активиста Чарли Кирка

Президент США Дональд Трамп сообщил, что близкий человек вероятного убийцы сдал его правоохранительным органам

Подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка был задержан. Это 22-летний житель Юты.

Его имя Тайлер Робинсон. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на данные правоохранителей.

В издании говорится, что следователи запланировали публичное объявление. Журналисты пишут, что подозреваемый якобы произвел один выстрел из приподнятой позиции примерно в 200 ярдах (более 180 метров) от палатки, где 31 Кирк сидел в университетском центре.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка был сдан его отцом. Убийца якобы признался отцу в содеянном, а тот передал это через "министра, связанного с правоохранительными органами".

Вероятный подозреваемый в убийстве Чарли Кирка

Винтовка с затвором была найдена недалеко от места, где Кирка застрелили.

Я думаю, что с высокой степенью уверенности он у нас, сказал Трамп "Fox&Friends" во время интервью в прямом эфире.

Покушение на Кирка в Университете долины Юты – что известно

10 сентября Чарли Кирк принимал участие в дебатах в Университете Юты. Во время выступления в активиста выстрелили.

Позже NBC News со ссылкой на представителя Университета Юты сообщило, что раненого Кирка вместе с его охраной быстро убрали с места происшествия. Пострадавшего увезли в больницу, но вскоре он скончался.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на покушение активиста в соцсети Truth Social. Президент США призвал всех молиться за "прекрасного парня" Чарли Кирка.

В сети распространилась информация, что неизвестный стрелял из соседнего здания.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс назвал смерть Чарли Кирка политическим убийством. Он не исключил приговор смертного приговора для убийцы активиста и напомнил, что в штате еще не отменена смертная казнь.

