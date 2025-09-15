The GULAG Трампа: начнется ли зачистка левых в США на месть за убийство Кирка

Дональд Трамп призвал общество голосовать за республиканцев в качестве мести

Президент США Дональд Трамп заявил, что после убийства консервативного активиста Чарли Кирка начнутся расследования деятельности либеральных организаций.

"Если посмотреть на проблему, то она слева (ред. – либеральные организации). Это не дело (ред. – консервативные организации), как кое-кто любит говорить. Проблема — слева. И если посмотреть на агитаторов, на подонков, так плохо говорящих о нашей стране, на сожжение американских флагов — это все и».

Он также намекнул, что некоторые из этих групп уже находятся под следствием.

В субботу в комментарии NBC News он подчеркнул, что хочет видеть исцеление страны, "но мы имеем дело с радикальной левой безумной группой".

"Часть семьи": что говорят о Кирке республиканцы

Известие о гибели консервативного активиста Чарли Кирка стало для Белого дома Дональда Трампа настоящим шоком. Президент узнал об этом во время встречи с архитекторами по поводу планов нового бального зала в резиденции.

"Я не понял, что они имели в виду. Я сказал: "Что вы имеете в виду, мертв?" Они ответили: "Чарли Кирка застрелили"", — рассказал Трамп, вспоминая первые минуты после сообщения о трагедии.

Кирк был не только союзником администрации — он считался близким другом многих чиновников. Его работа как основателя организации Turning Point USA помогла превратить консервативное студенческое движение во влиятельную силу на сотнях университетских кампусов.

Чарли Кирк – основатель организации Turning Point USA

Именно благодаря этому, по мнению республиканцев, удалось привлечь молодых избирателей, особенно мужчин к поддержке Трампа на выборах 2024 года.

После убийства 31-летнего активиста Белый дом взял на себя ключевую роль в публичных заявлениях: именно Трамп первым сообщил о смерти Кирка, вице-президент Джей Ди Вэнс лично сопровождал гроб на борту Air Force Two, а президент анонсировал вручение ему посмертно президентской медали Свободы.

"Чарли был частью этой семьи, пожалуй, наиболее известным лицом движения MAGA вне Белого дома", — отметила руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. По ее словам, гибель Кирка "всколыхнула всех до глубины души" и напомнила о покушении на Трампа во время митинга в Пенсильвании в июле 2024 года.

Дональд Трамп уже призвал к мести

Личная связь Кирка с командой Трампа была исключительной. Он познакомился с Дональдом Трампом еще во время кампании 2016 и быстро стал близким другом. Сам президент признал, что его сын называл Кирка "почти как членом семьи". Дональд Трамп после трагедии описал его как "младшего брата".

Вице-президент Вэнс также отметил особые отношения: он прервал официальный визит в Нью-Йорк в годовщину терактов 11 сентября, чтобы вылететь в Юту, где находился с семьей Кирка. В сообщении в соцсети X Ванс назвал его "настоящим другом, которому можно было доверить во что бы то ни стало".

Джей Ди Вэнс и Чарли Кирк/Instagram

Для многих молодых сотрудников администрации Кирк был символом их вхождения в политику. Он поддерживал кампании членов команды Трампа, в том числе Каролайн Левитт, нынешней пресс-секретари Белого дома. Коммуникационный директор Стивен Чанг назвал его "другом, который всегда откладывал все, если ты нуждался в помощи".

Похороны Кирка пройдут в ближайшие дни в Аризоне, и Белый дом будет представлен на самом высоком уровне – Трамп уже подтвердил, что посетит прощание. В то же время смерть активиста снова актуализировала вопросы политического насилия в США. В комментариях Дональд Трамп призвал сторонников к "отмщению на избирательных участках".

Кто такие "левые" и каких взглядов они придерживаются

Far-left политика – это политические течения, которые находятся еще дальше налево, чем традиционная политическая левая. Под этот термин подпадают разные идеологии – от социализма до анархизма. В медиа "far-left" часто ассоциируют с коммунизмом, марксизмом, анархизмом или авторитарными движениями, а также с группами, выступающими за революционный социализм, антикапитализм или антиглобализацию. В крайних случаях такие движения прибегают к политическому насилию — это называют левым терроризмом.

Идеологически far-left охватывает самые радикальные течения левого спектра, включая социализм, коммунизм и анархизм. Их обычно противопоставляют социал-демократии, остающейся в рамках парламентской демократии и реформистских подходов. Главное отличие современной крайней левой стороны – это открытое противодействие капитализму, неолиберализму и глобализации.

Флаг, часто используемый сторонниками левого течения политики

При этом границы между "центро-левыми" и "крайними левыми" течениями довольно размыты и зависят от политического контекста. Например, радикальные движения иногда смягчают риторику, чтобы не отталкивать более широкую аудиторию, а центристские политики, напротив, могут использовать элементы "левого радикализма", чтобы привлечь часть избирателей.

Губернатор Юты Спенсер Кокс заявил, что 22-летний Тайлер Робинсон, арестованный по подозрению в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, придерживался "левых идеологических взглядов". По его словам, это контрастирует с консервативными взглядами семьи подозреваемого.

В интервью NBC News Кокс отметил, что Робинсон "проводил много времени в темных онлайн-сообществах", и хотя был "умным и вполне нормальным юношей", его мировоззрение кардинально отличалось от родителей. Он уточнил, что информация о политических взглядах подозреваемого получена от его близких и друзей.

Кокс также подтвердил, что Робинсон имел романтические отношения со своим трансгендерным соседом по комнате, сотрудничающим со следствием. В то же время он подчеркнул, что пока неизвестно, имеет ли это отношение к убийству.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известно о задержанном, подозреваемом в убийстве Чарли Карка.