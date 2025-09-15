The GULAG Трампа: начнется ли зачистка левых в США на месть за убийство Кирка
Дональд Трамп призвал общество голосовать за республиканцев в качестве мести
Президент США Дональд Трамп заявил, что после убийства консервативного активиста Чарли Кирка начнутся расследования деятельности либеральных организаций.
"Если посмотреть на проблему, то она слева (ред. – либеральные организации). Это не дело (ред. – консервативные организации), как кое-кто любит говорить. Проблема — слева. И если посмотреть на агитаторов, на подонков, так плохо говорящих о нашей стране, на сожжение американских флагов — это все и».
Он также намекнул, что некоторые из этих групп уже находятся под следствием.
В субботу в комментарии NBC News он подчеркнул, что хочет видеть исцеление страны, "но мы имеем дело с радикальной левой безумной группой".
"Часть семьи": что говорят о Кирке республиканцы
Известие о гибели консервативного активиста Чарли Кирка стало для Белого дома Дональда Трампа настоящим шоком. Президент узнал об этом во время встречи с архитекторами по поводу планов нового бального зала в резиденции.
"Я не понял, что они имели в виду. Я сказал: "Что вы имеете в виду, мертв?" Они ответили: "Чарли Кирка застрелили"", — рассказал Трамп, вспоминая первые минуты после сообщения о трагедии.
Кирк был не только союзником администрации — он считался близким другом многих чиновников. Его работа как основателя организации Turning Point USA помогла превратить консервативное студенческое движение во влиятельную силу на сотнях университетских кампусов.
Именно благодаря этому, по мнению республиканцев, удалось привлечь молодых избирателей, особенно мужчин к поддержке Трампа на выборах 2024 года.
После убийства 31-летнего активиста Белый дом взял на себя ключевую роль в публичных заявлениях: именно Трамп первым сообщил о смерти Кирка, вице-президент Джей Ди Вэнс лично сопровождал гроб на борту Air Force Two, а президент анонсировал вручение ему посмертно президентской медали Свободы.
"Чарли был частью этой семьи, пожалуй, наиболее известным лицом движения MAGA вне Белого дома", — отметила руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. По ее словам, гибель Кирка "всколыхнула всех до глубины души" и напомнила о покушении на Трампа во время митинга в Пенсильвании в июле 2024 года.
Дональд Трамп уже призвал к мести
Личная связь Кирка с командой Трампа была исключительной. Он познакомился с Дональдом Трампом еще во время кампании 2016 и быстро стал близким другом. Сам президент признал, что его сын называл Кирка "почти как членом семьи". Дональд Трамп после трагедии описал его как "младшего брата".
Вице-президент Вэнс также отметил особые отношения: он прервал официальный визит в Нью-Йорк в годовщину терактов 11 сентября, чтобы вылететь в Юту, где находился с семьей Кирка. В сообщении в соцсети X Ванс назвал его "настоящим другом, которому можно было доверить во что бы то ни стало".
Для многих молодых сотрудников администрации Кирк был символом их вхождения в политику. Он поддерживал кампании членов команды Трампа, в том числе Каролайн Левитт, нынешней пресс-секретари Белого дома. Коммуникационный директор Стивен Чанг назвал его "другом, который всегда откладывал все, если ты нуждался в помощи".
Похороны Кирка пройдут в ближайшие дни в Аризоне, и Белый дом будет представлен на самом высоком уровне – Трамп уже подтвердил, что посетит прощание. В то же время смерть активиста снова актуализировала вопросы политического насилия в США. В комментариях Дональд Трамп призвал сторонников к "отмщению на избирательных участках".
Кто такие "левые" и каких взглядов они придерживаются
Far-left политика – это политические течения, которые находятся еще дальше налево, чем традиционная политическая левая. Под этот термин подпадают разные идеологии – от социализма до анархизма. В медиа "far-left" часто ассоциируют с коммунизмом, марксизмом, анархизмом или авторитарными движениями, а также с группами, выступающими за революционный социализм, антикапитализм или антиглобализацию. В крайних случаях такие движения прибегают к политическому насилию — это называют левым терроризмом.
Идеологически far-left охватывает самые радикальные течения левого спектра, включая социализм, коммунизм и анархизм. Их обычно противопоставляют социал-демократии, остающейся в рамках парламентской демократии и реформистских подходов. Главное отличие современной крайней левой стороны – это открытое противодействие капитализму, неолиберализму и глобализации.
При этом границы между "центро-левыми" и "крайними левыми" течениями довольно размыты и зависят от политического контекста. Например, радикальные движения иногда смягчают риторику, чтобы не отталкивать более широкую аудиторию, а центристские политики, напротив, могут использовать элементы "левого радикализма", чтобы привлечь часть избирателей.
Губернатор Юты Спенсер Кокс заявил, что 22-летний Тайлер Робинсон, арестованный по подозрению в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, придерживался "левых идеологических взглядов". По его словам, это контрастирует с консервативными взглядами семьи подозреваемого.
В интервью NBC News Кокс отметил, что Робинсон "проводил много времени в темных онлайн-сообществах", и хотя был "умным и вполне нормальным юношей", его мировоззрение кардинально отличалось от родителей. Он уточнил, что информация о политических взглядах подозреваемого получена от его близких и друзей.
Кокс также подтвердил, что Робинсон имел романтические отношения со своим трансгендерным соседом по комнате, сотрудничающим со следствием. В то же время он подчеркнул, что пока неизвестно, имеет ли это отношение к убийству.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известно о задержанном, подозреваемом в убийстве Чарли Карка.