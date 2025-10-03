Бывший духовник Трампа был наказан за тяжкое преступление: что он сделал

Муж признал свою вину и будет отбывать наказание, как сексуальный преступник

Бывший духовный советник Дональда Трампа признал вину в сексуальном насилии над ребенком. Основатель великой евангельской церкви в Техасе, 64-летний Роберт Моррис, получил 10 лет условно с отбыванием первых шести месяцев в тюрьме.

Что нужно знать:

Бывший духовный советник президента США будет отбывать наказание за преступления, начавшиеся в 1982 году

Моррис на протяжении четырех лет совершал насилие над 12-летней девочкой в семье, где он останавливался как странствующий проповедник

Пастор является основателем великой евангельской церкви Gateway в Техасе и был членом Евангельского консультативного совета Трампа в 2016 году.

Об этом сообщается в прокуратуре штата Оклахома, цитирует CNN. Преступления пастора начались еще в 1982 году.

Что известно о деле Морриса

21-летний Моррис работал странствующим проповедником и остановился в те времена в семье Хомина. Там он совершил насильственные действия в отношении 12-летней девочки. Насилие продолжалось в течение следующих четырех лет.

55-летняя Синди Клемишир, ставшая жертвой насильственных действий, отметила, что наконец-то есть справедливость и нападающий окажется за решеткой.

"Наконец-то состоялась справедливость, и мужчина, который манипулировал, готовил к насилию и злоупотреблял мной, когда я была невинной 12-летней девочкой, наконец окажется за решеткой", — сказала она.

Синди Клешемир

Признал ли Моррис свою вину

Сам Роберт Моррис сделал заявление судьи в округе Осейдж в Оклахоме в рамках соглашения о признании вины.

По данным CNN, Моррис должен зарегистрироваться как сексуальный преступник и будет находиться под наблюдением властей штата Техас на основании межгосударственного соглашения. Ему также нужно оплатить расходы на содержание в тюрьме, включая любые медицинские расходы, и возместить ущерб потерпевшей.

Один из адвокатов Морриса Билл Матея сказал, что Моррис хотел взять на себя ответственность за свои действия и завершить судебное дело ради себя, своей семьи, Клемишер и ее семьи.

Хотя он считает, что уже давно взял на себя ответственность перед Богом и что церковь Gateway Church была проявлением этого принятия, он охотно взял на себя ответственность перед законом, – сказал Матея.

Роберт Моррис

Журналисты издания The Christian Post в 2024 году спрашивали у Морриса об этих обвинениях, он в своем заявлении сказал, что в 20-летнем возрасте "вступил в непристойные сексуальные отношения с молодой женщиной в доме, где проживал". Пастор добавил, что это якобы были "поцелуи и поглаживания, а не половой акт, но это было неправильно".

Кроме того, издание Hindustantimes пишет, что в марте 2025 года Моррису было предъявлено обвинение по пяти пунктам обвинения в сексуальном насилии над детьми.

Кто такой Роберт Моррис

Роберт Моррис не просто сторонник президента США Дональда Трампа и его движения MAGA. Он является пастором из окрестностей Далласа, ранее являвшегося "духовным советником" американского лидера.

Также осужденный основал в 2000-е годы церковь Gateway.

По данным Texas Tribune, достаточно активно занимается политикой. Моррис присоединился к бригаде Республиканской партии в 2017 году, когда губернатор Техаса Грег Эбботт попросил его поддержать законопроект, который преследовал цель запретить трансгендерным лицам пользоваться туалетами по своему выбору.

Дональд Трамп и Роберт Моррис

Роберт Моррис был членом Евангельского консультативного совета Трампа в 2016 году. В 2020 году он организовал президентский "Круглый стол по переходу к величию" — благотворительное мероприятие, участие в котором стоило $580 600 с пары, а также работал над организацией евангелистов в 2021 году перед президентской кампанией Трампа в 2024 году.

