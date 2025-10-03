Колишній духовник Трампа був покараний за тяжкий злочин: що він зробив
Чоловік визнав свою провину і відбуватиме покарання, як сексуальний злочинець
Колишній духовний радник Дональда Трампа визнав провину в сексуальному насильстві над дитиною. Засновник великої євангельської церкви в Техасі, 64-річний Роберт Морріс, отримав 10 років умовно з відбуванням перших шести місяців у в'язниці.
Що потрібно знати:
- Колишній духовний радник президента США відбуватиме покарання за злочини, які почалися у 1982 році
- Морріс протягом чотирьох років чинив насильство над 12-річною дівчинкою в сім'ї, де він зупинявся як мандрівний проповідник
- Пастор є засновником великої євангельської церкви Gateway в Техасі та був членом Євангельської консультативної ради Трампа у 2016 році
Про це повідомляється у прокуратурі штату Оклахома, цитує CNN. Злочини пастора почалися ще у 1982 році.
Що відомо про справу Морріса
21-річний Морріс працював мандрівним проповідником і зупинився у ті часи у родині в місті Хоміні. Там він вчинив насильницькі дії щодо 12-річної дівчинки. Насильство тривало протягом наступних чотирьох років.
55-річна Сінді Клемішир, яка стала жертвою насильницьких дій зазначила, що нарешті відбулась справедливість і нападник опиниться за ґратами.
"Нарешті відбулася справедливість, і чоловік, який маніпулював, готував до насильства та зловживав мною, коли я була невинною 12-річною дівчинкою, нарешті опиниться за гратами", — сказала вона.
Чи визнав Морріс свою провину
Сам Роберт Морріс зробив заяву судді в окрузі Осейдж в Оклахомі в рамках угоди про визнання провини.
За даними CNN, Морріс повинен зареєструватися як сексуальний злочинець і буде перебувати під наглядом влади штату Техас на підставі міждержавної угоди. Йому також треба сплатити витрати на утримання в тюрмі, включаючи будь-які медичні витрати, та відшкодувати збитки потерпілій.
Один з адвокатів Морріса, Білл Матея, сказав, що Морріс хотів взяти на себе відповідальність за свої дії і завершити судову справу заради себе, своєї родини, Клемішер та її родини.
Хоча він вважає, що вже давно взяв на себе відповідальність перед Богом і що церква Gateway Church була проявом цього прийняття, він охоче взяв на себе відповідальність перед законом, – сказав Матея.
Журналісти видання The Christian Post у 2024 році запитували у Морріса про ці звинувачення, він у своїй заяві сказав, що в 20-річному віці "вступив у непристойні сексуальні стосунки з молодою жінкою в будинку, де проживав". Пастор додав, що це нібито були лише "поцілунки та ласки, а не статевий акт, але це було неправильно".
Окрім цього, видання Hindustantimes пише, що у березні 2025 року Моррісу було пред'явлено звинувачення за п'ятьма пунктами звинувачення у сексуальному насильстві над дітьми.
Хто такий Роберт Морріс
Роберт Морріс не просто прихильник президента США Дональда Трампа і його руху MAGA. Він є пастором з околиць Далласа, раніше був "духовним радником" американського лідера.
Також засуджений заснував у 2000-х роках церкву Gateway.
За даними Texas Tribune, досить активно займається політикою. Морріс приєднався до бригади Республіканської партії в 2017 році, коли губернатор Техасу Грег Ебботт попросив його підтримати законопроект, який мав на меті заборонити трансгендерним особам користуватися туалетами на свій вибір.
Роберт Морріс був членом Євангельської консультативної ради Трампа у 2016 році. У 2020 році він організував президентський "Круглий стіл з питань переходу до величі" — благодійний захід, участь у якому коштувала $580 600 з пари, а також працював над організацією євангелістів у 2021 році перед президентською кампанією Трампа у 2024 році.
