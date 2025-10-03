Колишній духовник Трампа був покараний за тяжкий злочин: що він зробив

Чоловік визнав свою провину і відбуватиме покарання, як сексуальний злочинець

Колишній духовний радник Дональда Трампа визнав провину в сексуальному насильстві над дитиною. Засновник великої євангельської церкви в Техасі, 64-річний Роберт Морріс, отримав 10 років умовно з відбуванням перших шести місяців у в'язниці.

Що потрібно знати:

Колишній духовний радник президента США відбуватиме покарання за злочини, які почалися у 1982 році

Морріс протягом чотирьох років чинив насильство над 12-річною дівчинкою в сім'ї, де він зупинявся як мандрівний проповідник

Пастор є засновником великої євангельської церкви Gateway в Техасі та був членом Євангельської консультативної ради Трампа у 2016 році

Про це повідомляється у прокуратурі штату Оклахома, цитує CNN. Злочини пастора почалися ще у 1982 році.

Що відомо про справу Морріса

21-річний Морріс працював мандрівним проповідником і зупинився у ті часи у родині в місті Хоміні. Там він вчинив насильницькі дії щодо 12-річної дівчинки. Насильство тривало протягом наступних чотирьох років.

55-річна Сінді Клемішир, яка стала жертвою насильницьких дій зазначила, що нарешті відбулась справедливість і нападник опиниться за ґратами.

"Нарешті відбулася справедливість, і чоловік, який маніпулював, готував до насильства та зловживав мною, коли я була невинною 12-річною дівчинкою, нарешті опиниться за гратами", — сказала вона.

Сінді Клешемір

Чи визнав Морріс свою провину

Сам Роберт Морріс зробив заяву судді в окрузі Осейдж в Оклахомі в рамках угоди про визнання провини.

За даними CNN, Морріс повинен зареєструватися як сексуальний злочинець і буде перебувати під наглядом влади штату Техас на підставі міждержавної угоди. Йому також треба сплатити витрати на утримання в тюрмі, включаючи будь-які медичні витрати, та відшкодувати збитки потерпілій.

Один з адвокатів Морріса, Білл Матея, сказав, що Морріс хотів взяти на себе відповідальність за свої дії і завершити судову справу заради себе, своєї родини, Клемішер та її родини.

Хоча він вважає, що вже давно взяв на себе відповідальність перед Богом і що церква Gateway Church була проявом цього прийняття, він охоче взяв на себе відповідальність перед законом, – сказав Матея.

Роберт Морріс

Журналісти видання The Christian Post у 2024 році запитували у Морріса про ці звинувачення, він у своїй заяві сказав, що в 20-річному віці "вступив у непристойні сексуальні стосунки з молодою жінкою в будинку, де проживав". Пастор додав, що це нібито були лише "поцілунки та ласки, а не статевий акт, але це було неправильно".

Окрім цього, видання Hindustantimes пише, що у березні 2025 року Моррісу було пред'явлено звинувачення за п'ятьма пунктами звинувачення у сексуальному насильстві над дітьми.

Хто такий Роберт Морріс

Роберт Морріс не просто прихильник президента США Дональда Трампа і його руху MAGA. Він є пастором з околиць Далласа, раніше був "духовним радником" американського лідера.

Також засуджений заснував у 2000-х роках церкву Gateway.

За даними Texas Tribune, досить активно займається політикою. Морріс приєднався до бригади Республіканської партії в 2017 році, коли губернатор Техасу Грег Ебботт попросив його підтримати законопроект, який мав на меті заборонити трансгендерним особам користуватися туалетами на свій вибір.

Дональд Трамп і Роберт Морріс

Роберт Морріс був членом Євангельської консультативної ради Трампа у 2016 році. У 2020 році він організував президентський "Круглий стіл з питань переходу до величі" — благодійний захід, участь у якому коштувала $580 600 з пари, а також працював над організацією євангелістів у 2021 році перед президентською кампанією Трампа у 2024 році.

