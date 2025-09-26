Внезапно похудевший Трамп подогрел слухи о своей болезни: как он сейчас выглядит

В социальных сетях США разгорелись дискуссии вокруг внешнего вида Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп во время появления в Овальном кабинете для подписания ряда исполнительных распоряжений выглядел худее, чем был за последние несколько месяцев. В сети предполагают, что лидер США страдает болезнью.

Об этом пишет издание Irishstar. Там говорится, что лидер США значительно похудел за последние несколько недель.

Слухи о болезни Трампа

Пользователи в социальных сетях обратили на это внимание и предположили, что это может свидетельствовать о скрытом заболевании.

Трамп выглядит так, будто худеет. Он также всегда во время этих моментов за столом прикрывает одну руку другой. написал пользователь Питер Хеселтон в X.

Что интересно, спекуляции вокруг здоровья Трампа не утихали за последние несколько месяцев, многие указывали на его беспорядочные речи, забитые руки и опухшие косточки как на индикаторы того, что президент может иметь плохое состояние здоровья.

В начале сентября Трамп даже отреагировал на слухи о своей смерти с шуткой. Однако, по мнению экспертки по языку тела Джуди Джеймс, все не так просто. Она подчеркнула, что выступление Трампа тогда было преимущественно не энергичным и лишенным привычного ему восхваления. Также, отметила она, услышав вопрос о слухах относительно его смерти, Трамп облизал губы, прежде чем перейти к ответу. По словам специалиста, это может указывать на тревогу.

Синяк на руке то пропадает, то появляется

Также люди начали замечать закономерность с загадочным синяком на руке президента. Его команда неоднократно уклонялась от ответов на причину синяка. Пресс-секретарь Каролина Левитт даже заявляла появление пятна в том, что президент пожимает слишком много рук.

Большой синяк на руке Трампа во время заявления для СМИ 28 августа

Некоторые пользователи начали замечать, что появляющийся и исчезающий синяк имеет тенденцию показываться примерно в одну и ту же дату каждого месяца.

Я просмотрел кучу новостных статей о синяках на тыльной стороне правой руки Трампа (которые люди замечают с 2024 года), и они удивительно сгруппированы вокруг 24 числа месяца. Это свидетельствует о том, что он получает ежемесячную инфузию, — написал пользователь X.

Другие пользователи согласились, добавив свои собственные доказательства теории о том, что Трамп отлучается раз в месяц для инфузии.

Непроверенные отчеты говорят, что Трамп получает ежемесячные переливания крови между 20-м и 24-м числами. Невнятная речь? Усталость? Посмотрите его клипы вокруг этих дат. Что-то явно не так, и это не просто риторика, – пишут пользователи Х, которых цитирует издание Irishstar.

Здоровье Трампа — что известно

В июле Белый дом подтвердил, что у Трампа хроническая венозная недостаточность. Вены транспортируют кровь от ног и рук к сердцу, а когда они работают неправильно, кровь застаивается. Это обычно вызывает боль, отеки, пульсацию, ломоту, а в тяжелых случаях может обернуться потерей конечности.

