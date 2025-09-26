Внезапно похудевший Трамп подогрел слухи о своей болезни: как он сейчас выглядит
В социальных сетях США разгорелись дискуссии вокруг внешнего вида Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп во время появления в Овальном кабинете для подписания ряда исполнительных распоряжений выглядел худее, чем был за последние несколько месяцев. В сети предполагают, что лидер США страдает болезнью.
Об этом пишет издание Irishstar. Там говорится, что лидер США значительно похудел за последние несколько недель.
Слухи о болезни Трампа
Пользователи в социальных сетях обратили на это внимание и предположили, что это может свидетельствовать о скрытом заболевании.
Трамп выглядит так, будто худеет. Он также всегда во время этих моментов за столом прикрывает одну руку другой.
Что интересно, спекуляции вокруг здоровья Трампа не утихали за последние несколько месяцев, многие указывали на его беспорядочные речи, забитые руки и опухшие косточки как на индикаторы того, что президент может иметь плохое состояние здоровья.
В начале сентября Трамп даже отреагировал на слухи о своей смерти с шуткой. Однако, по мнению экспертки по языку тела Джуди Джеймс, все не так просто. Она подчеркнула, что выступление Трампа тогда было преимущественно не энергичным и лишенным привычного ему восхваления. Также, отметила она, услышав вопрос о слухах относительно его смерти, Трамп облизал губы, прежде чем перейти к ответу. По словам специалиста, это может указывать на тревогу.
Синяк на руке то пропадает, то появляется
Также люди начали замечать закономерность с загадочным синяком на руке президента. Его команда неоднократно уклонялась от ответов на причину синяка. Пресс-секретарь Каролина Левитт даже заявляла появление пятна в том, что президент пожимает слишком много рук.
Некоторые пользователи начали замечать, что появляющийся и исчезающий синяк имеет тенденцию показываться примерно в одну и ту же дату каждого месяца.
Я просмотрел кучу новостных статей о синяках на тыльной стороне правой руки Трампа (которые люди замечают с 2024 года), и они удивительно сгруппированы вокруг 24 числа месяца. Это свидетельствует о том, что он получает ежемесячную инфузию, — написал пользователь X.
Другие пользователи согласились, добавив свои собственные доказательства теории о том, что Трамп отлучается раз в месяц для инфузии.
Непроверенные отчеты говорят, что Трамп получает ежемесячные переливания крови между 20-м и 24-м числами. Невнятная речь? Усталость? Посмотрите его клипы вокруг этих дат. Что-то явно не так, и это не просто риторика, – пишут пользователи Х, которых цитирует издание Irishstar.
Здоровье Трампа — что известно
В июле Белый дом подтвердил, что у Трампа хроническая венозная недостаточность. Вены транспортируют кровь от ног и рук к сердцу, а когда они работают неправильно, кровь застаивается. Это обычно вызывает боль, отеки, пульсацию, ломоту, а в тяжелых случаях может обернуться потерей конечности.
Ранее "Телеграф" писал, что толстые лодыжки Трампа обеспокоили людей.