Слухи о проблемах со здоровьем у Трампа подтвердились: он снова едет к врачам
На днях Трамп пройдет медосмотр
Президент США Дональд Трамп, которому диагностировали хроническую венозную недостаточность, планирует пройти медицинское обследование. Он будет делать это уже второй раз за год.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт, пишет Irish Star. Она отметила, что Трамп посетит военно-медицинский центр Уолтера Рида, чтобы встретиться с военными. Также сообщается, что президент США пройдет ежегодное медицинское обследование.
В пятницу утром президент Трамп посетит военно-медицинский центр Уолтера Рида для запланированной встречи и выступления перед военными. Президент также пройдет плановое ежегодное медицинское обследование, после чего вернется в Белый дом.
Хотя обследование объясняют плановым ежегодным медосмотром, это будет второй визит Трампа к врачам. В апреле 2025 года он проходил медосмотр, после которого врач сообщил, что состояние здоровья Трампа — хорошее.
Хотя президент США чувствует себя хорошо, у него обнаружили доброкачественные поражения кожи, которые называют актиническим кератозом. Это пятна или узелки, которые появляются из-за длительного пребывания на солнце. В некоторых случаях это приводит к плоскоклеточному раку кожи.
Также ранее у лидера США заметили большое фиолетовое пятно на руке, которое врачи объяснили как "незначительное повреждение мягких тканей". Такое явление возникает из-за постоянных рукопожатий и регулярного приема аспирина.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у Трампа заметили опухшие лодыжки. Это повлекло за собой слухи об ухудшении состояния президента США.