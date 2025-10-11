Дело не в болезни? Эксперт объяснил, почему здоровье Трампа может стать вызовом для США

Ментальное здоровье американского лидера является потенциальным риском на будущее

С физическим здоровьем американского президента Дональда Трампа, учитывая его годы, якобы все более-менее в порядке. Но вопрос вызывает ментальное здоровье главы Белого дома.

В свои 79 лет американский лидер находится в сравнительно отличном физическом состоянии, но есть другие возможные проблемы. Об этом в разговоре с Radio NV отметил политолог Владимир Фесенко.

Он отметил, что на вопрос все ли в порядке Трампа с ментальным здоровьем, обращают внимание даже в Республиканской партии.

Политолог отметил, что история Соединенных Штатов знает примеры, когда болезнь президента долго скрывала его команда. И во время последней предвыборной кампании Трамп, как заметил Владимир Фесенко, хвастался и пытался использовать состояние здоровья Джо Байдена в свою пользу.

"А сейчас бумеранг вернулся и эта тема может сыграть против него самого", — не исключает политолог.

Причем он подчеркнул, что это может влиять на разные процессы как внутри США, так и на переговорный процесс. Впрочем, по его мнению, пока эта ситуация некритическая и не имеет прямых последствий.

"Но это потенциальный риск, потенциальный "черный лебедь" на будущее", — указал Владимир Фесенко.

Напомним, "Телеграф" писал, что согласно медицинскому отчету Белого дома, Дональд Трамп находился в "отличном когнитивном и физическом здоровье". Впрочем, резкое похудение Трампа вызвало беспокойство среди экспертов и общественности.