Річ не у хворобі? Експерт пояснив, чому здоров'я Трампа може стати викликом для США

Ментальне здоров'я американського лідера є потенційним ризиком на майбутнє

З фізичним здоров'ям американського президента Дональда Трампа, з огляду на його роки, нібито все, більш менш гаразд. Але питання викликає ментальне здоров'я очільника Білого дому.

У свої 79 років американський лідер знаходиться у порівняно відмінному фізичному стані, але існують інші можливі проблеми. На цьому на Radio NV наголосив політолог Володимир Фесенко.

Він зазначив, що на питання чи все гаразд у Трампа з ментальним здоров'ям, звертають увагу навіть у Республіканській партії.

Політолог зауважив, що історія Сполучених Штатів знає приклади, коли хворобу президента тривалий час приховувала його команда. Й під час останньої передвиборчої кампанії Трамп, як наголосив Володимир Фесенко, хизувався та намагався використовувати стан здоров'я Джо Байдена на свою користь.

"А зараз бумеранг повернувся і ця тема може зіграти проти нього самого", — не виключає політолог.

Причому він підкреслив, що це може впливати на різні процеси як у середині США, так і на переговорний процес. Утім, на його думку, поки що ця ситуація некритична та не має явних прямих наслідків.

"Але це потенційний ризик, потенційний "чорний лебідь" на майбутнє", — вказав Володимир Фесенко.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що згідно з медичним звітом Білого дому, Дональд Трамп перебував у "відмінному когнітивному та фізичному здоров'ї". Утім, різке схуднення Трампа викликало занепокоєння серед експертів і громадськості.