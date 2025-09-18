Микроинсульты и не только? Свежие фото Трампа вызвали новые догадки о его здоровье

На правой руке заметили огромное странное пятно

Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию вызвал немало новых слухов о его здоровье. Корреспонденты зафиксировали не только неудачный макияж на руке, где раньше видели синяки, но и набухшие лодыжки.

Как пишет Irish Star, многие медицинские работники отмечают возможность "микроинсультов" у Трампа. Это подтверждают не только свежие фото, но и предыдущие, где на правой ладони были видны синяки.

Кроме того, были подозрения и о том, что Трамп ходит с мочевым катетером. Об этом свидетельствовали кадры со странными выступами на штанах. Хотя в Белом доме эту информацию не подтверждают.

Трамп в Великобритании

Однако кое-что там все же рассказали. Ведь по словам пресс-секретаря Каролин Ливитт, в июле медицинский отдел Белого дома осмотрел набухшие лодыжки президента Трампа. Но по выводам врачей это была лишь венозная недостаточность из-за возраста и длительного сиденья, которая не представляет большой угрозы.

Однако во время визита Трампа в Великобританию камеры зафиксировали интересный момент. Ведь президент спускался с трапа самолета, крепко держась за руку первой леди Мелании и поручений, что для него не очень характерно. Некоторые предполагают, что такое поведение может свидетельствовать о слабости или проблемах с ногами.

Трамп спускается с трапа с Меланией

Более того, во время торжественного пира с королем Чарльзом III Трамп пытался замаскировать свой синяк на руке. Однако камеры все равно зафиксировали огромное пятно на правой ладони. Хотя самого синяка не было видно, ведь его щедро смазали консилером или тональным кремом. Возможно, вживую это не так бросалось в глаза, но на фото выглядит довольно странно.

Неудачный макияж на руке Трампа

Многие специалисты предполагают, что у Трампа действительно есть проблемы со здоровьем, которые тщательно скрывают. Но учитывая его возраст, 79 лет, это не удивительно.

