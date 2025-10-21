Как Путин манипулирует женой Трампа: маленькая победа для Кремля

Аналитики считают, что жест Путина убедил Меланию Трамп смягчить позицию по отношению к России

Во время визита Владимира Путина на Аляску для участия в историческом саммите с Дональдом Трампом в августе, жена главы США Мелания Трамп передала Путину письмо, в котором выразила обеспокоенность похищенными украинскими детьми. В ответ вернул нескольких детей в Украину, что по мнению аналитиков изменило отношение Мелании к Кремлю.

Что нужно знать

В августе Мелания Трамп передала Путину письмо, в котором выразила тревогу за украинских детей

В ответ Путин вернул нескольких детей, что, по мнению аналитиков, изменило риторику Мелании в отношении Кремля

Эксперты считают, что из-за влияния жены Трамп воздерживается от поддержки санкций против России

Об этом пишет The Week. Исполнительный директор инициативы Renew Democracy Уриэль Эпштейн говорит, что "жест Путина смог убедить Меланию смягчить свою агрессивную позицию по Кремлю". Их общение длится уже два месяца и риторика госпожи Трамп меняется — раньше она говорила о похищенных детях, теперь о пропавших.

Аналитик считает, что Путин манипулирует Меланией Трамп, используя ее сочувствие как инструмент влияния на Дональда Трампа: "Путин — традиционный кгбист. Он понял, что Мелания была ключевым голосом для Трампа. Он предложил небольшую победу — нескольких детей — а затем Мелания успокоилась".

По мнению Эпштейна в этом Путин получил информационное и политическое преимущество. По мнению аналитика, Трамп отказывается поддержать санкции против России, несмотря на поддержку 80 из 100 сенаторов — возможно из-за влияния жены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперты уже подчеркивали влияние жены Трампа на него. Однако есть и другие силы, которые влияют на президента США и при этом не лояльны Украине.