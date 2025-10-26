Экс-советница Мелании Трамп назвала ее "лицемерной": первая леди США резко отреагировала

Экс-помощница Мелании высказалась, что о ней думает

Первая леди США Мелания Трамп, которая недавно показывала своего двойника, подверглась критике со стороны своей бывшей советницы Стефани Уинстон Волкофф.

Уинстон Волкофф заявила, что у Мелании "кровь на руках". Она написала это в своей статье под названием "На ее руках кровь" для Daily Beast, пишет Irish Star. Бывшая помощница Мелании отметила, что она должна отвечать за ее поведение.

Хотелось бы сказать, что меня шокировали действия президента Трампа, но, к сожалению, я этого не могу и сказать, что не понимаю молчания и бездействия Мелании, тоже не могу — грустно, но оба ожидаемы. Стефани Уинстон Волкофф

Экс-советница Мелании назвала ее "лицемерной", фото Getty Images

Речь шла о "молчании" первой леди по поводу штурма Капитолия США, организованного группой поклонников Трампа в январе 2021 года. Они пытались повлиять на результаты президентских выборов 2020 года, по которым победил Джо Байден. Тогда в результате протестов погибли пять человек.

Стефани заявила, что Мелания "лицемерна", как и Трамп. Она считает, что первая леди США говорит, что ей выгодно. Также экс-помощница отметила, что супруги Трамп действуют только в собственных интересах.

Мелания является просто продолжением своего мужа, такой же лицемерной, говорит спорные вещи, когда ей это выгодно. Они покинут Белый дом, не щадя, оставив мертвые тела, и, не оглядываясь, поедут в Мар-а-Лаго. Стефани Уинстон Волкофф

Супруги Трамп, фото Getty Images

Уинстон Волкофф заявила, что семья Трампа подстрекала людей к протестам: "Также в этот момент, когда дети спрашивают своих родителей, почему толпа разрушила наш Капитолий, каким будет ее ответ? Продолжит ли она лгать, что это были антифашисты? Или она скажет правду, а именно: Трамп зажег спичку, которая спровоцировала беспорядки и разрушения. Он, его дети и личный адвокат подстрекали к насилию и призывали людей к беспорядкам".

Мелания опровергла обвинения в статье и назвала бывшую советницу "нечестной". Она отметила, что Стефани тайно записывала их разговоры.

Это женщина, которая тайно записывала наши телефонные разговоры, выпуская про меня вырванные из контекста отрывки, а затем написала книгу пустых сплетен, пытаясь исказить мой характер. Мелания Трамп

