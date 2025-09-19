Похожа на диван: Мелания Трамп рассмешила людей своим новым образом (фото)
Мелания Трамп стала главной темой обсуждения после визита в Виндзорский замок
Президент США Дональд Трамп с супругой сейчас находится в Великобритании с официальным визитом. И Мелания Трамп не остается без внимания, вызывая интерес публики своими эффектными нарядами.
В четверг, 18 сентября, первая леди США посетила вместе с супругом, а также королем Чарльзом и королевой Камиллой Виндзорский замок. Выбор ее костюма на мероприятие вызвал в сети волну шуток.
Меланию Трамп в кожаном костюме сравнили с "диваном"
Жена Трампа вместе с королевой Камиллой посетила королевскую библиотеку и знаменитый Кукольный домик королевы Марии в Виндзорском замке. Но внимание публики в тот день оказалось приковано не столько к самому мероприятию, сколько к ее образу.
Мелания выбрала кожаный костюм карамельного оттенка от Louis Vuitton: приталенный жакет с четким кроем и элегантную юбку-карандаш. Наряд она дополнила лодочками телесного цвета. В целом образ получился утонченным.
Однако пользователи X не удержались от шуток и сравнили ее наряд с диваном: "Как мило с ее стороны надеть известного британского дизайнера — DFS" — написал один из комментаторов, намекая на сходство с кожаной мебелью.
Звучали и мнения, что такой наряд скорее подошел бы для фотосессии в журнале, чем для коридоров замка. Однако у Мелании нашлись и защитники, которые написали, что Мелания в любом своем образе выглядит безупречно.
