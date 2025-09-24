Мелания Трамп отказала Зеленской во встрече: виделись ли они раньше и какие у них отношения (фото)

Елена Зеленская хотела обсудить с Меланией Трамп возвращение украинских детей, которых вывезла Россия

Факты:

Елена Зеленская и Мелания Трамп встретились "из вежливости"

Жена Трампа озабочена защитой украинских детей

Первая встреча состоялась в 2019 году — как это было

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на 80-й Генассамблее ООН. Их первые леди увиделись, но символически. Советник Мелании Трамп подчеркнул, что это встреча "вежливости" на полях Генассамблеи.

Елена Зеленская неоднократно хотела встретиться с Меланией Трамп, в частности для того, чтобы поговорить об освобождении и возвращении тысяч детей, которых оккупационные власти похитили и вывезли в Россию. Советник Мелании отметил, что "ничего официального нет" и "предметного разговора не запланировано".

Мелания Трамп: от письма Путину к коалиции жен мировых лидеров

В августе 2025 года во время встречи Трампа и Владимира Путина на Аляске Мелания передала российскому президенту письмо вспоминая "мрак" вокруг детей. Во время посещения Трампа в том же месяце Зеленский передал обращение от своей жены для Мелании Трамп.

Жена американского президента на Генассамблее провела встречу жен мировых лидеров, где объявила о создании коалиции, посвященной благосостоянию детей и безопасному использованию искусственного интеллекта, и призвала к участию других первых леди и джентльменов. Напомним, Трамп на этом мероприятии существенно изменил риторику по отношению к Украине.

Елена Зеленская и Мелания Трамп: знакомство без дружбы

Первые леди Украины и США знакомы с 2019 года, еще с первой каденции Трампа. Они виделись на официальном мероприятии, организованном Трампами.

Чета Зеленских на официальном приеме, организованном президентом США и первой леди

Зеленская оценивала отношения как положительные, однако непродолжительные, ведь президентом стал Джо Байден. Зеленская приглашала Меланию Трамп на саммит первых леди и джентльменов, но та не приехала. Зеленскую и Трамп часто сравнивали из-за похожего стиля одежды.

Стиль Зеленской и Трамп считали похожим

Мелания Трамп известна своими интересными образами. Во время визита в королевскую семью в Великобритании один из ее образов вызвал сравнение с диваном. Известна она и своей привязанностью к интересным шляпам. Среди наиболее обсуждаемых — аутфит на инаугурации Трампа и последняя выбранная фиолетовая шляпа во время визита в Британию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что о похищенных Россией детях Владимир Зеленский также разговаривал со спецпредставителем США Китом Келлогом на Молитвенном завтраке. Келлог в речи упомянул об усилиях первой леди в этом вопросе.