Со здоровьем совсем плохо? У Трампа заметили нечто странное на ноге на свежих фото

Загадочное выпячивание у президента США видят не впервые

На свежих фото президента США Дональда Трампа увидели странную вещь. На его левой ноге было заметили загадочное выпячивание, напоминающее мешочек для сбора мочи.

Что нужно знать:

Вокруг здоровья Трампа ходит немало слухов, особенно относительно синяков на руке

Президенту США 79 лет, что не исключает появление так называемых старческих заболеваний

Впервые странное выпячивание на ноге Трампа увидели на UFC в июле 2025 года

Как видно на новых фото Трампа, во время его передвижения на левой ноге якобы сфотографировали странное выпячивание. На штанине слева в области бедра заметно что-то похожее на мешочек.

На левой ноге Трампа увидели странное выпячивание

Это выпячивание вполне может быть мешочком для сбора мочи во время установленного катетера Фолея. Этот механизм используют для отведения мочи, когда пациент не контролирует опорожнение. Обычно люди с такими катерами не только испытывают сильный дискомфорт, ведь в их уретру вставлена пластиковая трубка. Кроме того, наличие катетера и сборника мочи сопровождается соответствующим запахом.

Катетер Фолея

Учитывая возраст Трампа, вполне возможно, что у него действительно проблемы с опорожнением мочи. Интересно, что такую информацию начали публиковать зарубежные СМИ с лета 2025, ведь тогда президент США дважды засветился со странными выпячиваниями на штанах. В частности, на UFC и во время посещения строительной площадки возле Белого дома.

Дональд Трамп на UFC

Дональд Трамп

Заметим, что официально информацию о наличии каких-либо болезней у Трампа не сообщалось. Однако состояние его здоровья сопровождается многими странными вещами и догадками. Среди них и загадочные синяки на руке президента США, которые пытаются маскировать.

