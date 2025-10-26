Баллотировалась в президенты и критиковала Трампа: где сейчас "железная леди Америки" Хиллари Клинтон

Клинтон критикует деятельность Дональда Трампа

Сегодня, 26 октября, празднует день рождения известный американский политик Хиллари Клинтон. В этот день ей исполнилось 78 лет. Сейчас Клинтон не участвует в политике США, но все еще появляется в публичном пространстве. Также мы рассказывали, каким был визит Билла Клинтона в Украину в 1995 году.

Что известно о Хиллари Клинтон

Хиллари Родэм родилась в Чикаго в 1947 году. Она училась в колледже Уэллсли в Массачусетсе, а также на юридическом факультете в Йельском университете. В вузе Хиллари познакомилась с Биллом Клинтоном, за которого вышла замуж в 1975 году.

Хиллари и Билл Клинтоны, фото Getty Images

Клинтоны жили в Арканзасе, где Хиллари преподавала юриспруденцию в местном университете. Параллельно она работала в юридической компании. В 1979 году Клинтона избрали губернатором Арканзаса, а Хиллари стала первой леди штата. В таком статусе она занималась вопросами здравоохранения, образования и защиты детей.

В то же время Хиллари продолжала работать адвокатом. В 1988 и 1991 годах она была признана одним из самых влиятельных адвокатов США. Хиллари активно участвовала в предвыборной кампании Клинтона на пост президента США в 1992 году.

Билл и Хиллари Клинтоны в 1992 году, фото Getty Images

В 1993 году Билл стал президентом США, а Хиллари — первой леди. Также она возглавила рабочую группу Национальной реформы здравоохранения. Вскоре Клинтон попал в скандал, связанный со стажером Белого дома Моникой Левински. Их подозревали в интимных отношениях в 1995-1997 годах.

Сам Клинтон отрицал такую связь, но факты свидетельствовали об обратном. Так политику объявили импичмент, но затем процедуру отклонили. Позже Хиллари признавалась, что это был самый трудный момент в их браке.

Клинтон был президентом, а Хиллари – первой леди США, фото Getty Images

С тех пор Хиллари решила развивать свою политическую карьеру. В 2001 году она стала сенатором США и первой в истории бывшей первой леди, которая стала политиком. В 2006 году ее избрали на второй срок в Сенат США.

В 2008 году Клинтон баллотировалась в президенты, но проиграла другому кандидату – Бараку Обаме. Интересно, что Хиллари стала первой женщиной-кандидатом на этот пост. Новоизбранный президент предложил Клинтон стать государственным секретарем США, и она согласилась.

Клинтон была государственным секретарем США, фото Getty Images

В 2015 году Хиллари во второй раз поборолась за пост президента США, но проиграла Дональду Трампу. В 2020 году Клинтон поддержала кандидатуру Джо Байдена на выборах президента США.

Где сейчас Хиллари Клинтон

Политик заявляла, что победа Трампа на выборах в 2024 году будет означать "конец демократии" в США и "конец Украины". Также она сказала, что его победа станет подарком для президентов России и Китая Путина и Си Цзиньпина.

Если Трамп победит в 2024 году, а я не верю, что это произойдет, это будет конец демократии США. Это будет конец Украины. И он выведет нас из НАТО. Трамп был тем подарком, который продолжал давать выгоды таким людям, как Си Цзиньпин и Путин. Он был настолько влюблен в авторитаризм, он был неспособен к любому стратегическому подходу к Китаю, и вы знаете, он явно собирался делать все, что Путин хочет по НАТО. Хиллари Клинтон

В 2025 году Билл и Хиллари Клинтоны давали показания в расследовании дела Джефри Эпштейна. Это миллиардер, обвиненный в сексуальных преступлениях. Речь шла о сутенерстве и склонении несовершеннолетних к секс-бизнесу.

Клинтон критиковала Трампа, фото Getty Images

В 2025 году Клинтон заявила, что выдвинула бы Трампа на Нобелевскую премию мира, если бы ему удалось завершить войну в Украине. В то же время она добавила, что важно, чтобы это произошло без территориальных уступок со стороны Украины.

Сейчас политик продолжает посещать различные публичные мероприятия в США и Европе. Иногда она выступает на саммитах. Хиллари ведет свою страницу на фейсбуке, где делится своими мыслями о политической ситуации в мире. Также она критикует деятельность Дональда Трампа.

Хиллари Клинтон в 2025 году, фото Getty Images

