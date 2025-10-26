Укр

Баллотировалась в президенты и критиковала Трампа: где сейчас "железная леди Америки" Хиллари Клинтон

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Политик Хиллари Клинтон
Политик Хиллари Клинтон. Фото Коллаж "Телеграфа", gettyimages.com

Клинтон критикует деятельность Дональда Трампа

Сегодня, 26 октября, празднует день рождения известный американский политик Хиллари Клинтон. В этот день ей исполнилось 78 лет. Сейчас Клинтон не участвует в политике США, но все еще появляется в публичном пространстве. Также мы рассказывали, каким был визит Билла Клинтона в Украину в 1995 году.

Что нужно знать:

  • Хиллари Клинтон — бывшая первая леди США
  • Она дважды баллотировалась в президенты США
  • Хиллари была государственным секретарем США

"Телеграф" расскажет о деятельности "железной леди Америки", а также чем она занимается сейчас.

Что известно о Хиллари Клинтон

Хиллари Родэм родилась в Чикаго в 1947 году. Она училась в колледже Уэллсли в Массачусетсе, а также на юридическом факультете в Йельском университете. В вузе Хиллари познакомилась с Биллом Клинтоном, за которого вышла замуж в 1975 году.

Хиллари Клинтон в 70-х
Хиллари и Билл Клинтоны, фото Getty Images

Клинтоны жили в Арканзасе, где Хиллари преподавала юриспруденцию в местном университете. Параллельно она работала в юридической компании. В 1979 году Клинтона избрали губернатором Арканзаса, а Хиллари стала первой леди штата. В таком статусе она занималась вопросами здравоохранения, образования и защиты детей.

В то же время Хиллари продолжала работать адвокатом. В 1988 и 1991 годах она была признана одним из самых влиятельных адвокатов США. Хиллари активно участвовала в предвыборной кампании Клинтона на пост президента США в 1992 году.

Билл и Хиллари Клинтоны
Билл и Хиллари Клинтоны в 1992 году, фото Getty Images

В 1993 году Билл стал президентом США, а Хиллари — первой леди. Также она возглавила рабочую группу Национальной реформы здравоохранения. Вскоре Клинтон попал в скандал, связанный со стажером Белого дома Моникой Левински. Их подозревали в интимных отношениях в 1995-1997 годах.

Сам Клинтон отрицал такую связь, но факты свидетельствовали об обратном. Так политику объявили импичмент, но затем процедуру отклонили. Позже Хиллари признавалась, что это был самый трудный момент в их браке.

Клинтон президент США
Клинтон был президентом, а Хиллари – первой леди США, фото Getty Images

С тех пор Хиллари решила развивать свою политическую карьеру. В 2001 году она стала сенатором США и первой в истории бывшей первой леди, которая стала политиком. В 2006 году ее избрали на второй срок в Сенат США.

В 2008 году Клинтон баллотировалась в президенты, но проиграла другому кандидату – Бараку Обаме. Интересно, что Хиллари стала первой женщиной-кандидатом на этот пост. Новоизбранный президент предложил Клинтон стать государственным секретарем США, и она согласилась.

Хиллари Клинтон деятельность
Клинтон была государственным секретарем США, фото Getty Images

В 2015 году Хиллари во второй раз поборолась за пост президента США, но проиграла Дональду Трампу. В 2020 году Клинтон поддержала кандидатуру Джо Байдена на выборах президента США.

Где сейчас Хиллари Клинтон

Политик заявляла, что победа Трампа на выборах в 2024 году будет означать "конец демократии" в США и "конец Украины". Также она сказала, что его победа станет подарком для президентов России и Китая Путина и Си Цзиньпина.

Если Трамп победит в 2024 году, а я не верю, что это произойдет, это будет конец демократии США. Это будет конец Украины. И он выведет нас из НАТО. Трамп был тем подарком, который продолжал давать выгоды таким людям, как Си Цзиньпин и Путин. Он был настолько влюблен в авторитаризм, он был неспособен к любому стратегическому подходу к Китаю, и вы знаете, он явно собирался делать все, что Путин хочет по НАТО.

Хиллари Клинтон

В 2025 году Билл и Хиллари Клинтоны давали показания в расследовании дела Джефри Эпштейна. Это миллиардер, обвиненный в сексуальных преступлениях. Речь шла о сутенерстве и склонении несовершеннолетних к секс-бизнесу.

Хиллари Клинтон сейчас
Клинтон критиковала Трампа, фото Getty Images

В 2025 году Клинтон заявила, что выдвинула бы Трампа на Нобелевскую премию мира, если бы ему удалось завершить войну в Украине. В то же время она добавила, что важно, чтобы это произошло без территориальных уступок со стороны Украины.

Сейчас политик продолжает посещать различные публичные мероприятия в США и Европе. Иногда она выступает на саммитах. Хиллари ведет свою страницу на фейсбуке, где делится своими мыслями о политической ситуации в мире. Также она критикует деятельность Дональда Трампа.

Чем сейчас занимается Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон в 2025 году, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о сексе-скандале при участии Билла Клинтона и Моники Левински. Политик едва не потерял пост президента.

Теги:
#США #Хиллари Клинтон #Политик