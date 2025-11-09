Вы не попадете в США, если...: у Трампа придумали новые правила для получения визы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Возможности сотрудников визовых центров при оценке заявителей были значительно расширены
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа ввела новые правила для консульств и посольств, согласно которым визы не будут выдавать нескольким категориям людей. Причина в том, что такие лица могут стать "общественной обузой".
Что нужно знать:
- Трамп подписал распоряжение, в котором указаны две новые причины для отказа в выдаче визы
- Среди причин для отказа в визе могут быть, в том числе, следующие болезни у заявителя: сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение
- Сотрудникам визовых центров поручено выяснять, есть ли у кандидата деньги для оплаты медбслуживания, и уже на основании этого принимать решение о выдаче визы
Новые правила предписывают уделять особое внимание здоровью иммигрантов при подаче заявлений. Об этом сообщает CBS News.
Таким образом, Администрация Трампа предписала сотрудникам консульств и посольств не выдавать визы иммигрантам пожилого возраста и людям с определенными заболеваниями, включая диабет и ожирение.
Согласно телеграмме Госдепартамента, направленной за рубеж, вышеуказанные лица могут рассматриваться как потенциальная "общественная обуза" из-за возможных проблем со здоровьем или возрастных ограничений.
Какие заболевания могут повлиять на решение о выдаче визы
В этот список по новым правилам входят следующие проблемы со здоровьем:
- сердечно-сосудистые заболевания
- болезни органов дыхания
- онкологические заболевания,
- диабет
- нарушения обмена веществ
- неврологические и психические расстройства.
Указывается, что эти заболевания могут потребовать лечения на сумму в сотни тысяч долларов.
Также сотрудников визовых служб призывают учитывать и другие состояния, такие как ожирение, которое может вызывать астму, апноэ во сне и высокое кровяное давление.
Все эти состояния могут потребовать дорогостоящего и длительного лечения.
Новые полномочия визовых сотрудников
Возможности сотрудников визовых центров при оценке заявителей были значительно расширены с новыми рекомендациями. Им поручено выяснять, есть ли у кандидата средства для оплаты медицинского обслуживания, и на основании этого принимать решение о выдаче визы.
"Располагает ли заявитель достаточными финансовыми ресурсами для покрытия расходов на такую помощь в течение всей его ожидаемой жизни без обращения за государственной денежной помощью или долгосрочным пребыванием в учреждении за государственный счёт?" — говорится в телеграмме.
В руководстве также предписывается визовым офицерам принимать во внимание состояние здоровья членов семьи, включая детей и пожилых родителей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Трампа заметили нечто странное на ноге на свежих фото.