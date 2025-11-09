Вы не попадете в США, если...: у Трампа придумали новые правила для получения визы

Возможности сотрудников визовых центров при оценке заявителей были значительно расширены

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа ввела новые правила для консульств и посольств, согласно которым визы не будут выдавать нескольким категориям людей. Причина в том, что такие лица могут стать "общественной обузой".

Что нужно знать:

Трамп подписал распоряжение, в котором указаны две новые причины для отказа в выдаче визы

Среди причин для отказа в визе могут быть, в том числе, следующие болезни у заявителя: сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение

Сотрудникам визовых центров поручено выяснять, есть ли у кандидата деньги для оплаты медбслуживания, и уже на основании этого принимать решение о выдаче визы

Новые правила предписывают уделять особое внимание здоровью иммигрантов при подаче заявлений. Об этом сообщает CBS News.

Таким образом, Администрация Трампа предписала сотрудникам консульств и посольств не выдавать визы иммигрантам пожилого возраста и людям с определенными заболеваниями, включая диабет и ожирение.

Согласно телеграмме Госдепартамента, направленной за рубеж, вышеуказанные лица могут рассматриваться как потенциальная "общественная обуза" из-за возможных проблем со здоровьем или возрастных ограничений.

Какие заболевания могут повлиять на решение о выдаче визы

В этот список по новым правилам входят следующие проблемы со здоровьем:

сердечно-сосудистые заболевания

болезни органов дыхания

онкологические заболевания,

диабет

нарушения обмена веществ

неврологические и психические расстройства.

Указывается, что эти заболевания могут потребовать лечения на сумму в сотни тысяч долларов.

Также сотрудников визовых служб призывают учитывать и другие состояния, такие как ожирение, которое может вызывать астму, апноэ во сне и высокое кровяное давление.

Все эти состояния могут потребовать дорогостоящего и длительного лечения.

Новые полномочия визовых сотрудников

Возможности сотрудников визовых центров при оценке заявителей были значительно расширены с новыми рекомендациями. Им поручено выяснять, есть ли у кандидата средства для оплаты медицинского обслуживания, и на основании этого принимать решение о выдаче визы.

"Располагает ли заявитель достаточными финансовыми ресурсами для покрытия расходов на такую ​​помощь в течение всей его ожидаемой жизни без обращения за государственной денежной помощью или долгосрочным пребыванием в учреждении за государственный счёт?" — говорится в телеграмме.

В руководстве также предписывается визовым офицерам принимать во внимание состояние здоровья членов семьи, включая детей и пожилых родителей.

