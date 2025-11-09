Укр

Вы не попадете в США, если...: у Трампа придумали новые правила для получения визы

Анастасия Мокрик
Читати українською
Дональд Трамп
Возможности сотрудников визовых центров при оценке заявителей были значительно расширены

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа ввела новые правила для консульств и посольств, согласно которым визы не будут выдавать нескольким категориям людей. Причина в том, что такие лица могут стать "общественной обузой".

Что нужно знать:

  • Трамп подписал распоряжение, в котором указаны две новые причины для отказа в выдаче визы
  • Среди причин для отказа в визе могут быть, в том числе, следующие болезни у заявителя: сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение
  • Сотрудникам визовых центров поручено выяснять, есть ли у кандидата деньги для оплаты медбслуживания, и уже на основании этого принимать решение о выдаче визы

Новые правила предписывают уделять особое внимание здоровью иммигрантов при подаче заявлений. Об этом сообщает CBS News.

Таким образом, Администрация Трампа предписала сотрудникам консульств и посольств не выдавать визы иммигрантам пожилого возраста и людям с определенными заболеваниями, включая диабет и ожирение.

Согласно телеграмме Госдепартамента, направленной за рубеж, вышеуказанные лица могут рассматриваться как потенциальная "общественная обуза" из-за возможных проблем со здоровьем или возрастных ограничений.

Какие заболевания могут повлиять на решение о выдаче визы

В этот список по новым правилам входят следующие проблемы со здоровьем:

  • сердечно-сосудистые заболевания
  • болезни органов дыхания
  • онкологические заболевания,
  • диабет
  • нарушения обмена веществ
  • неврологические и психические расстройства.

Указывается, что эти заболевания могут потребовать лечения на сумму в сотни тысяч долларов.

Также сотрудников визовых служб призывают учитывать и другие состояния, такие как ожирение, которое может вызывать астму, апноэ во сне и высокое кровяное давление.

Все эти состояния могут потребовать дорогостоящего и длительного лечения.

Новые полномочия визовых сотрудников

Возможности сотрудников визовых центров при оценке заявителей были значительно расширены с новыми рекомендациями. Им поручено выяснять, есть ли у кандидата средства для оплаты медицинского обслуживания, и на основании этого принимать решение о выдаче визы.

"Располагает ли заявитель достаточными финансовыми ресурсами для покрытия расходов на такую ​​помощь в течение всей его ожидаемой жизни без обращения за государственной денежной помощью или долгосрочным пребыванием в учреждении за государственный счёт?" — говорится в телеграмме.

В руководстве также предписывается визовым офицерам принимать во внимание состояние здоровья членов семьи, включая детей и пожилых родителей.

