Ви не потрапите до США, якщо...: у Трампа вигадали нові правила для отримання візи

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа запровадила нові правила для консульств та посольств, згідно з якими візи не видаватимуться декільком категоріям людей. Причина в тому, що такі особи можуть стати "суспільним тягарем".

Що потрібно знати:

Трамп підписав розпорядження, в якому вказано дві нові причини для відмови у видачі візи

Серед причин для відмови у візі можуть бути, зокрема, такі хвороби у заявника: серцево-судинні захворювання, діабет та ожиріння

Співробітникам візових центрів доручено з’ясовувати, чи є у кандидата гроші для оплати медслужби, і вже на підставі цього приймати рішення про видачу візи

Нові правила наказують приділяти особливу увагу здоров’ю іммігрантів під час подання заяв. Про це повідомляє CBS News.

Таким чином, Адміністрація Трампа наказала співробітникам консульств та посольств не видавати візи іммігрантам похилого віку та людям з певними захворюваннями, включаючи діабет та ожиріння.

Згідно з телеграмою Держдепартаменту, спрямованою за кордон, вищевказані особи можуть розглядатися як потенційний "суспільний тягар" через можливі проблеми зі здоров’ям або вікові обмеження.

Які захворювання можуть вплинути на рішення про видачу візи

До цього списку за новими правилами входять такі проблеми зі здоров’ям:

серцево-судинні захворювання

хвороби органів дихання

онкологічні захворювання,

діабет

порушення обміну речовин

неврологічні та психічні розлади.

Вказується, що ці захворювання можуть вимагати лікування на суму сотні тисяч доларів.

Також співробітників візових служб закликають враховувати й інші стани, такі як ожиріння, яке може спричинити астму, апное уві сні та високий кров’яний тиск.

Всі ці стани можуть вимагати дорогого та тривалого лікування.

Нові повноваження візових співробітників

Можливості співробітників візових центрів в оцінці заявників були значно розширені з новими рекомендаціями. Їм доручено з’ясовувати, чи є у кандидата кошти на оплату медичного обслуговування, і на підставі цього приймати рішення про видачу візи.

"Чи має заявник достатні фінансові ресурси для покриття витрат на таку допомогу протягом усього його очікуваного життя без звернення за державною грошовою допомогою або довгостроковим перебуванням в установі за державний рахунок?" — йдеться у телеграмі.

У керівництві також наказується візовим офіцерам брати до уваги стан здоров’я членів сім’ї, включаючи дітей та літніх батьків.

