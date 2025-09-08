Трамп отрежут руки? Что скрывают синяки президента США и насколько они угрожающие

"Телеграф" рассказывает, какой болезнью страдает действующий президент США Дональд Трамп, почему у него синяки на руках и угрожает ли ему ампутация

Фотографии с синяками на руке американского президента Дональда Трампа и его набухшими ногами вызвали настоящую бурю в сети. Сначала интернет полнился догадками — от витилиго до серьезных инфекций, но официальный ответ пришел только спустя несколько месяцев.

"Телеграф" рассказывает, что на самом деле стоит за загадочными синяками президента США, почему его ноги опухли и насколько опасной может быть эта болезнь.

Когда синяк становится государственной тайной

В июле этого года Белый дом официально сообщил: у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность. Врач президента подчеркнул, что серьезных осложнений нет, а сам Трамп остается в "отличном состоянии здоровья".

Сначала на фотографиях появилось заметное белое пятно на руке президента. Попытка Трампа замаскировать ее неподходящим макияжем только разожгла интригу. Впоследствии распространились изображения его отекших лодыжек. Месяцами Белый дом никак не комментировал слухи о возможной болезни Трампа, чем создал вакуум для спекуляций.

Пятно на руке Трампа, замаскированное тональным кремом

Хроническая венозная недостаточность – что это такое

Хроническая венозная недостаточность возникает из-за ослабления клапанов в венах ног. Обычно эти крохотные односторонние клапаны удерживают кровь в восходящем направлении против силы тяжести. При этой болезни клапаны слабеют или повреждаются, что приводит к скоплению крови в нижних конечностях. Вены в ногах не способны возвращать кровь к сердцу, поэтому кровь застаивается, создавая давление и вызывая характерные симптомы.

Синяк на руке у Трампа

Болезнь проявляется отеками, тяжестью в ногах, судорогами и болью. Характерны изменения цвета кожи — именно они повлекли за собой появление синяков на руке Трампа. В запущенных случаях появляются язвы, из-за которых случаются серьезные осложнения.

Многие люди поначалу воспринимают это как "просто варикозное расширение вен". Однако нелеченая хроническая венозная недостаточность может существенно снизить качество жизни и повысить риск инфекций.

Чаще всего болезнь поражает стариков, тех, кто долго сидит или стоит. Ожирение, курение, беременность и тромбоз глубоких вен также повышают риски. Особенно они повышаются, если в семье есть люди, страдающие ХВН или тромбозом.

Сколько живут с ХВН

Сама по себе хроническая венозная недостаточность не есть смертельная болезнь. При правильном лечении и соблюдении рекомендаций врача люди живут полноценной жизнью. Проблемы возникают только при игнорировании симптомов и отсутствии лечения.

Нелеченая болезнь может привести к тромбофлебиту и трофическим язвам. Именно эти осложнения представляют реальную угрозу здоровью и могут требовать хирургического вмешательства.

Угрожает ли Трампу ампутация

Ампутация при хронической венозной недостаточности – редкий случай. Она может понадобиться только при критических осложнениях: гангрене вследствие тяжелых трофических нарушений или сепсисе из-за инфицированных язв.

В современной медицине есть много методов для того, чтобы не допустить ухудшения состояния здоровья больного хронической венозной недостаточностью — компрессионная терапия, медикаментозное лечение, склеротерапия, миниинвазивные хирургические вмешательства и многое другое.

Основой лечения является компрессионная терапия – ношение специального трикотажа, который создает градуированное давление на ноги. Назначают также препараты, улучшающие тонус вен и микроциркуляцию. В сложных случаях применяют склеротерапию — введение вещества, которое "заклеивает" поврежденную вену.

Трамп не первый: какие болезни скрывали Рузвельт и Кеннеди

Случай с Трампом — еще одно доказательство того, что здоровье политических лидеров в основном остается непубличным. История знает много примеров утаивания диагнозов: Франклин Рузвельт маскировал паралич, Джон Кеннеди — болезнь Аддисона.

Из-за современных технологий и пристального внимания папарацци Трамп долго не смог скрывать свою болезнь, хотя и, наверное, пытался, потому что это однозначно отражается на президентских рейтингах. Но в истории США был президент, который смог делать подобное несколько лет. И речь не о какой-то хронической болезни, а о неизлечимом полиомиелите (вирус, поражающий центральную нервную систему, вызывает паралич и даже смерть), который виден невооруженным глазом.

Речь идет о Франклине Рузвельте, который заболел полиомиелитом за 12 лет до своего президентства. И даже передвижение на инвалидной коляске не стало причиной его не избрания. Дело в том, что в 30-х годах прошлого века о новостях преимущественно узнавали из радио или газет, а лица кандидатов в президенты и в глаза среднестатистический американец тех лет вообще не видел.

Франклин Рузвельт болел полиомиелитом

Для поддержки политического рейтинга спецслужбы из штанов выскакивали, чтобы никто не смог догадаться о болезни президента Рузвельта. Иногда они даже конфисковывали в прессе фотоаппараты и пленку. Кто из прессы отказывался сотрудничать со спецслужбами, тот никогда не смог получить доступ к съемкам. Несмотря на то, что он скрывал неизлечимую болезнь, причинявшую ему невероятную боль, Рузвельт избирался на пост президента США четыре раза и прожил в Белом доме 12 лет, до своей смерти. Именно Рузвельт был одним из самых влиятельных людей мира, и под его руководством США прошли жесточайшую в истории мировую войну и Великую депрессию — худший экономический кризис в мире. Считается, что именно Рузвельту удалось сделать США великой державой.

Джон Кеннеди скрывал болезнь Аддисона

Джон Кеннеди страдал хроническими проблемами со здоровьем, которые тщательно скрывал. В частности, у него была болезнь Аддисона (недостаточность надпочечников), из-за чего Кеннеди был вынужден принимать постоянную гормональную терапию. Это редкое аутоиммунное заболевание, вызывающее усталость, низкое кровяное давление, мышечные спазмы и, без должного лечения, может привести к смерти. Кроме того, он страдал от хронической боли в спине, последствий спортивных травм и военной службы. В общем, его здоровье было настолько плохим, что он часто был вынужден пользоваться костылями и принимал огромное количество лекарств.

