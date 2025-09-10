Преступления могло не произойти: родственник убийцы украинки в США раскрыл детали о семье Браунов

Подозреваемый ДеКарлос Браун-младший и его семья уже имеют криминальное прошлое

Трагедия в Шарлотте 22 августа, когда погибла молодая украинка Ирина Заруцкая, всколыхнула как украинское, так и американское сообщества. Появились новые подробности дела, а родственник подозреваемого сделал неожиданное заявление, утверждая, что убийства могло не быть, если бы не "но"…

"Телеграф" собрал всю информацию о деталях преступления.

Трагедия в Шарлотте

22 августа Ирина Заруцкая, 23-летняя украинская беженка, была жестоко убита в поезде в Шарлотте (Северная Каролина).

По данным правоохранителей, 34-летний ДеКарлос Браун-младший напал на нее, перерезав горло карманным ножом. Видео камер наблюдения показывает, что Браун сидел позади девушки, и между ними не было никакого взаимодействия перед атакой. Заруцкая упала с сидения, потеряла сознание и умерла от ранений, не получив помощи от других пассажиров. У записей камер нет звука, поэтому невозможно подтвердить слухи о том, что Браун якобы сказал: "Я убил эту белую девушку", как утверждают в социальных сетях.

Уголовное прошлое Брауна и его семьи

ДеКарлос Браун-младший, как утверждают журналисты, имеет долгую историю преступлений. Его арестовывали за воровство в 2011 году, вооруженное ограбление и угрозы в 2013-2014 годах, за что он отбыл 5 лет в тюрьме. В 2021-2022 годах были обвинения в домашнем насилии, а в январе 2025 года — за злоупотребление звонками в службу 911. Браун, бездомный с диагнозом шизофрении, был освобожден без залога, что вызвало критику. Его мать обращалась за психиатрической помощью из-за его агрессивного поведения.

Семья преступника также имеет криминальное прошлое. Его отец, ДеКарлос-старший, был арестован за проникновение со взломом, воровство и хранение оружия на территории университета. Старший брат, Стейси Деджон Браун, отбывает от 27 до 36 лет за убийство 65-летнего Роберта Гейма в 2014 году во время ограбления, после чего скрылся на том же легкорельсовом транспорте.

Слева — вероятный убийца украинки, а рядом — его брат Стейси Деджон Браун

Джеремия, младший брат Брауна, имеющий общего отца, отметил, что у семьи "тюремный опыт". Он критиковал систему за освобождение Брауна, считая, что убийства "можно было предотвратить", если бы больной шизофренией мужчина не вышел из-под стражи.

"Я думаю, что тогда они могли бы это предотвратить", — сказал Джеремия.

9 сентября Министерство юстиции США выдвинуло фигуранту дела об убийстве Ирины Заруцкой федеральное обвинение за совершение действия, повлекшее смерть в общественном транспорте. Это преступление может караться смертной казнью. Это и подтвердил 10 сентября президент США Дональд Трамп, заявивший:

Животное, которое жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть быстро приговорено только к смертной казни. Другого выбора быть не может. Дональд Трамп

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ирина Заруцкая, которую убили в поезде, будет похоронена на американской земле. Посольство Украины предложило организовать перевозку ее тела в Украину, но мать и дядя погибшей решили провести захоронение в США.