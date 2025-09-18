Муралы в честь убитой Ирины Заруцкой появились в одном из городов США: почему они не последние (видео)

Художники США почтили Ирину Заруцкую и готовы создавать новые муралы, чтобы рассказать о трагедии.

В честь украинки Ирины Заруцкой, убитой в августе в США, в Шарлотте появились муралы. 23-летняя девушка скончалась от ножевого ранения в шею. Трагедия произошла в Шарлотте, крупнейшем городе Северной Каролины, в метро. Эта история стала известна широкой общественности — на нее отреагировал даже американский президент.

Две мурала появились в TAOH Outdoor Gallery, открытом художественном парке, предназначенном для размещения временных графити, где кто-либо может рисовать на стенах свои художественные произведения. Сейчас две из этих стен временно посвящены Ирине.

Один из муралов, созданный художником Али Карлсоном. Это желтые буквы имени "Ирина" на синем фоне. Рядом с ним изображено черно-белое лицо Заруцкой на фоне украинского флага. Этот мурал нарисовал Брайан Маркес из Primed N Ready Murals.

Муралы об истории жизни и смерти Ирины Заруцкой могут появиться и в других городах США. В соцсетях техномагнаты предлагают грантовые средства художникам, которые расскажут эту историю. Сейчас известно более 800 заинтересованных художников. "Сейчас у нас есть финансирование для почти 300 муралов", — написал Эоган Маккейб, генеральный директор и соучредитель Intercom.

Что случилось с Ириной Заруцкой

23-летняя Ирина Заруцкая получила три ножевых ранения в шею, когда 22 августа возвращалась домой с вечерней смены в пиццерии в Шарлотте, штат Северная Каролина.

Мужчина, обвиняемый в ее убийстве, 34-летний Декарлос Браун-младший, был арестован по 14 делам, начиная с 2007 года, и вновь освобожден под залог в январе. Убийство подтверждают записи камеры видеонаблюдения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мужчина, ударивший ножом Ирину имел психиатрические проблемы. Более того, у его семьи длинная история криминального прошлого.