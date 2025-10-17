Убили, как только приехал: в Ирландии трагически погиб украинский подросток

Полиция предполагает, что убийца, убитый и раненые во время потасовки были знакомы

В Ирландии неизвестный убил 17-летнего украинца Вадима Давиденко и ранил еще двух человек. Трагедия произошла в приюте для несовершеннолетних, ищущих международной защиты в ирландской столице, Дублине.

Что нужно знать:

Вадим Давиденко недавно прибыл в Ирландию в поисках убежища.

В помещении вспыхнул конфликт, в результате которого был убит украинец, еще два человека пострадали

Нападающий — иностранец, знакомый с погибшим, говорят правоохранители

О трагедии сообщило ирландское издание The Irish Times. Известно, что Давиденко недавно прибыл в Ирландию и проживал в приюте для несовершеннолетних менее одной недели. Само нападение произошло еще 8 октября в жилом комплексе Grattan Wood в районе Донегмид, где расположено учреждение.

В помещении для детей-беженцев разразился конфликт, во время которого один из присутствующих выхватил нож и атаковал других детей. Вадим Давиденко погиб от полученных ранений, также был легко ранен еще один подросток, а женщину, также находившуюся в помещении, госпитализировали с ранами средней тяжести.

Полиция начала расследование по факту убийства. Предварительно, нападавший, погибший и раненый — иностранцы, знакомые между собой, сообщили в полиции. В помещении убежища усилили охрану. Соболезнования по поводу трагедии выразили министр юстиции Ирландии Джим О’Каллаган, министр обороны Микеал Мартин, министр по делам детей Норма Фоли и танаист (второй по рангу человек правительства Ирландии, аналог вице-премьер-министра) Саймон Гаррис.

"Мы выражаем наши искренние соболезнования и неизменную солидарность с украинской общиной в Ирландии и за рубежом. Мы стоим с вами в это тяжелое время и солидарны со всеми детьми, бегущими от войны и преследований", — прокомментировал инцидент Форум гражданского общества Украины.

Убийство Ирины Заруцкой

Напомним, Соединенные Штаты всколыхнуло убийство украинской беженки Ирины Заруцкой. 23-летняя Заруцкая получила три ножевых ранения в шею, когда 22 августа возвращалась домой с вечерней смены в пиццерии в Шарлотте, штат Северная Каролина. В убийстве обвинили 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего — он имел психиатрические проблемы, был известным рецидивистом, арестовывался по 14 делам, но постоянно освобождался под залог.

Момент убийства попал на камеры, так что вина Брауна была фактически доказана. На убийство отреагировал президент США Дональд Трамп – он выступил с требованием казнить Брауна. Ирине посвятили ряд муралов в городах США, часть из которых профинансировал Илон Маск. А в штате, где произошла трагедия, был принят "Закон Ирины", который усиливает проверку преступников перед освобождением их под залог, запрещает залог для рецидивистов и обязывает арестованных перед освобождением под залог пройти психиатрическое обследование.