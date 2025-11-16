У Трампа був секс із Клінтоном? ШІ оцінив реальність скандального зливу

Американський лідер неодноразово потрапляв у секс-скандали, але є важливий нюанс

У листуванні Джеффрі Епштейна, якого звинувачують у секс-трафікінгу, містяться натяки на інтимні відносини Дональда Трампа і колишнього президента США Білла Клінтона. В цьому випадку йдеться про оральний секс. Але чи це так насправді й чи могли бути відносини між політиками?

Що потрібно знати:

Листування, про яке йдеться, — це листи між Джеффрі Епштейном та його братом Марком у березні 2018 року (вже після арешту Джеффрі)

Ні Трамп, ні Клінтон ніколи не були помічені в гомосексуальних чи бісексуальних відносинах публічно

Штучний інтелект оцінив ймовірність сексуального зв’язку між Клінтоном та Трампом

Варто зазначити, що в листах між Джеффрі та Марком Епштейном у березні 2018 року Марк просить свого брата запитати Стіва Беннона, чи має президент Росії Володимир Путін фотографію, в якій "Трамп дме в Буббу", що на сленгу означає оральний секс. Що цікаво, саме таке прізвисько було у Клінтона.

"Телеграф" вирішив дізнатися про думку штучного інтелекту щодо того, чи могли бути сексуальні відносини між Трампом і Клінтоном.

ШІ вважає, що, виходячи з принципу, що для будь-якої людини можливо все, ймовірність зв’язку між американськими політиками не дорівнює нулю. Але якщо оцінювати можливість, спираючись на доступну інформацію та публічний профіль Трампа, вона виглядає низькою.

Дональд Трамп

Чинники, що впливають на теоретичну ймовірність

Публічний імідж. Все життя Трамп культивував образ гіпермаскулінного гетеросексуала. Також він активно виступав проти ЛГБТ-повістки, але не виключає прихованої бісексуальності чи гомосексуальності.

Сексуальні скандали. Численні публічні звинувачення Трампа у неналежній сексуальній поведінці стосувалися виключно жінок. Прецедентів, які вказують на інші сексуальні уподобання президента, відсутні.

Вік та консерватизм. Трамп виріс у консервативному середовищі. ШІ акцентує на тому, що впливові люди часто ведуть подвійне життя, щоб зберегти свій публічний імідж. Однак ніколи не було достовірних витоків про таємну одностатеву активність Трампа.

Контекст слуху (Епштейн/Путін). Чутки походять від джерела, яке займалося шантажем та поширенням компромату. ШІ називає метою цього слуху дискредитацію, а не встановлення факту. Чутки, мабуть, є інструментом політичної боротьби.

Білл Клінтон

Висновок

Штучний інтелект підсумував усе сказане та зробив деякі висновки. На його думку, ймовірність сексуального зв’язку між Трампом та Клінтоном існує, але водночас вона вкрай низька.

Нині немає жодних підстав, щоб вважати цей конкретний слух, що обговорювався в листах Епштейна, правдою, крім самого факту його обговорення.

ШІ підкреслює, що Дональд Трамп навряд чи насправді мав одностатевий оральний секс із Біллом Клінтоном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі пожвавилися чутки про кризу у шлюбі президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії.