"Шнобелевская премия в кармане". Поражение Трампа с премией мира вызвало шквал мемов в Украине

Вспомнили и Шнобелевскую премию

На фоне того, что президент США Дональд Трамп так и не получил Нобелевскую премию мира, украинцы создали немало мемов. Остроумные шутки уже завирусились в сети.

"Телеграф" собрал лучшие мемы о Трампе и Нобелевской премии. Отметим, что награду, о которой так мечтал глава Белого дома, получила венесуэльская оппозиционная политическая деятельница, лидер демократических сил Мария Корина Мачадо.

Информация о том, что Трамп не получит награду, появилась в ночь, когда Россия нанесла массированный удар по Украине. В результате атаки в Киеве и еще нескольких городах исчез свет, а местами даже вода. Поэтому украинский журналист Михаил Ткач достаточно точно подметил, что хотя президент США и не получил Нобелевскую премию, но он хотя бы помыл волосы утром.

Также были и шутки о том, как госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс сообщали Трампу новость о Нобелевской премии. В одном из мемов упомянули Шнобелевскую премию – пародия на престижную международную награду – Нобелевскую премию.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский говорил, что готов выдвинуть президента США на Нобелевскую премию мира, если тот действительно остановит огонь со стороны России и по-настоящему поможет заключить мир.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нардеп Николай Тищенко назвал Трампа другом и призвал дать ему желаемую награду.