Неудачный грим: на новых фото Трампа с Зеленским заметны следы от синяка

Гематомы президента США невозможно замаскировать полностью

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На кадре, сделанном во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом во вторник, 28 июля, у последнего явно просматриваются плохо замазанные следы синяка на руке. Кровоподтеки главы Белого дома обсуждают уже не первый год.

Соответствующее фото опубликовано на официальном Telegram-канале Зеленского. На снимке видны вздувшиеся вены на обеих руках и темное пятно на левой.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Telegram Зеленского

Почему у Трампа часто замечают синяки на руках

Напомним, огромную загадочную гематому на руке президента США обсуждали еще в феврале 2025 года. Причину его появления объяснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, писали в NBC News. По ее словам, Трамп просто слишком много работает и постоянно жмет кому-то руки.

Синяк на руке Трампа, замеченный в феврале 2025 года. Фото: Getty Image

"Президент Трамп — человек из народа… У Трампа синяки на руке, потому что он постоянно работает и жмет руки каждый день", — сказала Левитт.

В апреле того же года эксперты предположили, что синяк на руке президента США может быть следствием недавнего введения внутривенного катетера.

В январе 2026 года американского лидеру пришлось давать объяснения по этому поводу, поскольку граждане стали волноваться о состоянии его здоровья. В интервью The Wall Street Journal президент США рассказал, что уже около 25 лет принимает большие дозы аспирина. По его словам, именно из-за этого на коже легко появляются ссадины и гематомы.

Глава Белого дома отметил, что врачи даже советовали ему снизить дозировку препарата, однако он отказался. Трамп сказал, что не хочет ничего менять, поскольку принимает его уже много лет.

"Я немного суеверный. Говорят, аспирин разжижает кровь, а я не хочу, чтобы через мое сердце текла густая кровь. Я хочу, чтобы текла хорошая жидкая кровь. Это имеет смысл?", — сказал Трамп.

Стоит отметить, что рукопожатия, о которых упоминала Левитт, могут быть одной из причин появления синяков у Дональда Трампа. Дело в том, что глава Белого дома временами превращает это дипломатическое действие в настоящий армреслинг.