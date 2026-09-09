Мстит даже мертвому? Почему Трамп проигнорировал похороны короля Норвегии

Трамп отказался лететь в Норвегию, а также не послал туда топ-представителей

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В среду, 9 сентября, в Осло, проходят похороны короля Харальда V, который скончался в конце августа 2026 года. Многие лидеры государств, включая президента Украины Владимира Зеленского, прибыли на церемонию в столицу Норвегии.

При этом США отправили на похороны Харальда V чиновника 3-го эшелона, заместителя госсекретаря по политическим вопросам Эллисон Хукер. Вероятно, это связано с некой обидой главы Белого дома Дональда Трампа на Норвегию, сообщает "Телеграф".

Дело в том, что в 2025 году Трамп остался без Нобелевской премии мира, которую вручают в Осло. Тогда награду получила Мария Корина Мачадо — известный политик-оппозиционер из Венесуэлы, которая позже "передала" премию президенту США.

К слову, лауреатов Нобелевской премии мира выбирает Норвежский Нобелевский комитет, состоящий из пяти человек, которых назначает Стортинг (парламент Норвегии). Все остальные "нобелевки" вручают в Стокгольме (Швеция).

Церемония похорон короля Норвегии Харальда V

Добавим, что Трамп таки получил "премию мира" от своего друга, президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Главный футбольный орган мира учредил "Премию мира ФИФА" и вручил ее Трампу в Вашингтоне (США) во время жеребьевки чемпионата мира-2026.