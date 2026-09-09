Мстить навіть мертвому? Чому Трамп проігнорував похорон короля Норвегії

Трамп відмовився летіти до Норвегії, а також не послав туди топ-представників

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У середу, 9 вересня, в Осло, проходять похорони короля Гаральда V, який помер наприкінці серпня 2026 року. Багато лідерів держав, включаючи президента України Володимира Зеленського, прибули на церемонію до столиці Норвегії.

При цьому США відправили на похорон Гаральда V чиновницю 3-го ешелону, заступницю держсекретаря з політичних питань Еллісон Хукер. Ймовірно, це пов’язано з образою голови Білого дому Дональда Трампа на Норвегію, повідомляє "Телеграф".

Річ у тім, що у 2025 році Трамп залишився без Нобелівської премії миру, яку вручають в Осло. Тоді нагороду отримала Марія Коріна Мачадо — відома політикиня-опозиціонерка з Венесуели, яка пізніше "передала" премію президенту США.

До речі, лауреатів Нобелівської премії миру обирає Норвезький Нобелівський комітет, що складається з п’яти осіб, яких призначає Стортінг (парламент Норвегії). Решту "нобелівок" вручають у Стокгольмі (Швеція).

Церемонія похорон короля Норвегії Гаральда V

Додамо, що Трамп таки отримав "премію миру" від свого друга, президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно. Головний футбольний орган світу заснував "Премію миру ФІФА" та вручив її Трампу у Вашингтоні (США) під час жеребкування чемпіонату світу-2026.