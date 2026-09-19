Без Кличко и родной матери? Раскрыты имена гостей на поминках умершей Хейден Панеттьери

Неожиданный поворот перед прощанием актрисы

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Поминальная церемония в память об американской актрисе Хейден Панеттьери пройдет в эти выходные в Малибу.

По данным TMZ, семья Хейден решила не приглашать на церемонию бывшего бойфренда актрисы Брайана Хикерсона и его брата Зака Хикерсона. Источники издания также утверждают, что приглашения не получила и мать актрисы Лесли Фогель.

Поминальная церемония состоится в субботу, 19 сентября, в одной из церквей Малибу. По информации источников, знакомых с организацией мероприятия, ожидается около 150 гостей. Среди них будут отец Хейден Скип Панеттьери, родственники, близкие друзья актрисы и представители голливудской индустрии.

Хейден Панеттьери с отцом в 2016 году. Фото: Getty Images

При этом вопрос о присутствии Владимира Кличко пока остается открытым. Бывший жених Панеттьери не фигурирует в числе подтвержденных гостей, однако источники не уточнили, приглашен ли он вместе с их дочерью Кайей-Эвдокией.

Выбор места для церемонии также имеет особое значение для семьи актрисы. Хейден любила океан и китов, поэтому расположение церкви у побережья Малибу сочли символичным для прощания с ней.

Отношения Панеттьери с матерью в последние годы были непростыми. Родители актрисы расстались в 2008 году, а официально развелись в 2016-м.

Хейден Панеттьери с матерью в 2009 году. Фото: Getty Images

Напомним, что Хейден умерла 16 августа. Актрису нашли без сознания в арендованной через Airbnb квартире в Гринвилле, штат Южная Каролина, где так же в это время находились братья Хикерсоны. Официальная причина смерти на данный момент не подтверждена. При этом вскрытие не выявило травм, которые могли бы стать причиной смерти.

Правоохранительные органы рассматривают версию, связанную с употреблением наркотического вещества. Следователи предполагают, что утром в день смерти Панеттьери могла принять таблетку оксикодона, приобретенную нелегально и, предположительно, содержавшую фентанил.

В рамках расследования Управление по борьбе с наркотиками США провело обыск в доме актрисы в Лос-Анджелесе. По данным источников, одним из объектов интереса следствия стала многолетняя переписка Панеттьери с человеком, который, предположительно, снабжал ее рецептурными препаратами. Ранее мы писали, кому досталось состояние Хейден Панеттьери.