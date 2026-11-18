В мороз дополнительную энергию потребляют также обогреватели стекол и руля

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Подогрев одного сиденья вместе с наружными зеркалами при средней нагрузке до 140 Вт может увеличить расход топлива примерно на 0,14 л/100 км. Это условный расчет: в нем предполагается, что каждые 100 Вт электроэнергии, потребляемой во время движения, добавляют 0,1 л/100 км.

О том, как электрические обогреватели влияют на расход бензина или дизеля, рассказывает "auto-swiat". В автомобиле с двигателем внутреннего сгорания более высокий спрос на электроэнергию увеличивает сопротивление генератора. Чтобы преодолеть дополнительную нагрузку, двигатель сжигает больше топлива.

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Подогрев сиденья потребляет до 100 Вт, а наружных зеркал – 40 Вт. В сумме получается до 140 Вт, или 140 ÷ 100 × 0,1 = 0,14 л/100 км. По той же оценке, подогрев руля мощностью 50 Вт добавляет около 0,05 л/100 км. Обогрев заднего стекла мощностью 300–500 Вт – 0,3–0,5 л, а лобового стекла мощностью 700–1000 Вт – 0,7–1 л.

Дополнительная нагрузка на генератор заставляет двигатель сжигать больше топлива Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Эти цифры относятся к работе обогревателей с указанной средней нагрузкой в течение поездки. Если несколько устройств постоянно потребляют в сумме 1000 Вт, расход увеличится примерно на литр на 100 км – то есть на 5 л за 500 км.

Обогрев заднего стекла потребляет примерно 300–500 Вт Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Чтобы сэкономить, выключайте обогрев пустого пассажирского сиденья и стекол, когда в них уже нет необходимости. Во многих автомобилях обогреватели стекол оснащены таймерами. А слишком высокая температура в салоне во время коротких зимних поездок увеличивает расход топлива из-за работы дополнительных электрических нагревателей.

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