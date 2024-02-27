В Украине стартует бесплатное зубопротезирование для военных: кто может воспользоваться

Услугой можно воспользоваться в любой больнице

27 февраля Кабинет Министров Украины утвердил пилотный проект по бесплатному протезированию зубов для ветеранов. Некоторые военные могут воспользоваться услугой.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По его словам, уже выделено 750 миллионов гривен для реализации этой инициативы.

Зубы можно протезировать бесплатно в любых больницах независимо от их формы собственности. Государство компенсирует медицинским учреждениям расходы по этой программе через Национальную службу здоровья Украины.

Кто может претендовать на сервис?

Программа касается таких категорий:

Участники боевых действий

Лица с инвалидностью в результате войны

Некоторые категории военнослужащих

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский провел первую с начала полномасштабного вторжения встречу с членами фракции "Слуга народа". Среди прочего обсудили денежное довольствие украинских военных. Президент заявил, что "необходимо поднять зарплату до 200 тысяч гривен" .

Ранее "Телеграф" писал, что в Министерстве ветеранов объяснили свою стратегию на 2024 год. Также рассказали о большой цифровизации услуг.