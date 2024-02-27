В Україні стартує безкоштовне зубопротезування для військових: хто може скористатися

Послугою можна скористатися у будь-якій лікарні

27 лютого Кабінет міністрів України затвердив пілотний проєкт з безкоштовного протезування зубів для ветеранів. Деякі військові можуть скористатися послугою.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, вже виділено 750 мільйонів гривень для реалізації цієї ініціативи.

Зуби можна протезувати безплатно у будь-яких лікарнях, незалежно від їх форми власності. Держава компенсує медичним установам витрати на цю програму через Національну службу здоров'я України.

Хто може претендувати на послуги?

Програма стосується таких категорій осіб:

Учасники бойових дій

Особи з інвалідністю у внаслідок війни

Деякі категорії військовослужбовців

Нагадуємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський провів першу з початку повномасштабного вторгнення зустріч із членами фракції "Слуга народу". Серед іншого, обговорили грошове забезпечення українських військових. Президент заявив, що "необхідно підняти зарплатню до 200 тисяч гривень".

Раніше "Телеграф" писав, що в Міністерстві ветеранів пояснили свою стратегію на 2024 рік. Також розповіли про велику цифровізацію послуг.