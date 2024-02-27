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В Україні стартує безкоштовне зубопротезування для військових: хто може скористатися

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
Дата публікації
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Автор
Українські сили оборони Новина оновлена 27 лютого 2024, 18:13
Українські сили оборони. Фото Getty Images

Послугою можна скористатися у будь-якій лікарні

27 лютого Кабінет міністрів України затвердив пілотний проєкт з безкоштовного протезування зубів для ветеранів. Деякі військові можуть скористатися послугою.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, вже виділено 750 мільйонів гривень для реалізації цієї ініціативи.

Зуби можна протезувати безплатно у будь-яких лікарнях, незалежно від їх форми власності. Держава компенсує медичним установам витрати на цю програму через Національну службу здоров'я України.

Хто може претендувати на послуги?

Програма стосується таких категорій осіб:

  • Учасники бойових дій
  • Особи з інвалідністю у внаслідок війни
  • Деякі категорії військовослужбовців

Нагадуємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський провів першу з початку повномасштабного вторгнення зустріч із членами фракції "Слуга народу". Серед іншого, обговорили грошове забезпечення українських військових. Президент заявив, що "необхідно підняти зарплатню до 200 тисяч гривень".

Раніше "Телеграф" писав, що в Міністерстві ветеранів пояснили свою стратегію на 2024 рік. Також розповіли про велику цифровізацію послуг.

Теги:
#Кабмін #Ветерани #Протезування #ЗСУ