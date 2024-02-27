В Україні стартує безкоштовне зубопротезування для військових: хто може скористатися
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Послугою можна скористатися у будь-якій лікарні
27 лютого Кабінет міністрів України затвердив пілотний проєкт з безкоштовного протезування зубів для ветеранів. Деякі військові можуть скористатися послугою.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, вже виділено 750 мільйонів гривень для реалізації цієї ініціативи.
Зуби можна протезувати безплатно у будь-яких лікарнях, незалежно від їх форми власності. Держава компенсує медичним установам витрати на цю програму через Національну службу здоров'я України.
Хто може претендувати на послуги?
Програма стосується таких категорій осіб:
- Учасники бойових дій
- Особи з інвалідністю у внаслідок війни
- Деякі категорії військовослужбовців
Нагадуємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський провів першу з початку повномасштабного вторгнення зустріч із членами фракції "Слуга народу". Серед іншого, обговорили грошове забезпечення українських військових. Президент заявив, що "необхідно підняти зарплатню до 200 тисяч гривень".
Раніше "Телеграф" писав, що в Міністерстві ветеранів пояснили свою стратегію на 2024 рік. Також розповіли про велику цифровізацію послуг.