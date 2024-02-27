Бутылка вместо армии: можно ли избежать наказания за уклонение от призыва

Что будет, если не прибыть в пункт сбора

В Украине военнообязанный мужчина получил три года реального срока за уклонение от мобилизации. Вместо того чтобы прибыть на призывной пункт после получения повестки, мужчина просто запил.

"Телеграф" выяснил, можно ли избежать наказания за уклонение от призыва. Как отмечено в приговоре Пирятинского районного суда Полтавской области от 22 февраля этого года, 17 июня 2023 года Игорь получил повестку для прохождения ВВК. Комиссию мужчина прошел, был признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы. Правовых оснований на отсрочку военнообязанный не имел, поэтому ему вручили т. н. "боевую" повестку (мобилизационное распоряжение). 10 августа он должен был прибыть на пункт сбора, но не прибыл.

В суде мужчина объяснил это тем, что… запил. Признал свою вину и просил не лишать его свободы. Но суд не увидел в словах обвиняемого искреннего раскаяния, поскольку за время рассмотрения дела он не предпринял никаких действий, направленных на устранение совершенного правонарушения.

Стоит отметить, что согласно ст. 12 УК Украины, оно не является тяжким преступлением, но было умышленным и "создающим в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление безалаберности, безнаказанности, тем более во время введенного на всей территории Украины военного положения и мобилизации, что свидетельствует о значительной общественной опасности самого преступления".

Следовательно, суд пришел к выводу, что "освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком не может предотвратить совершение новых уголовных правонарушений другими лицами, что в условиях военного положения недопустимо". И признал Игоря виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, назначив наказание в виде лишения свободы сроком три года.

Больше о том, что грозит уклонистам в Украине, вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Военнообязанный проигнорировал "боевую" повестку: какое наказание ему грозит".