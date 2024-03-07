Слишком большая квартира: на какое жилье дают субсидию не всем

Часть граждан может получить субсидию на жилье сверх нормы

Правила получения субсидий в Украине скоро могут измениться. Правда, это не касается социальных норм — объема услуг или квадратных метров жилья, на которые оказывается помощь.

Минсоцполитики напоминает, что социальная норма покрываемого субсидией жилья — по 13,65 кв. метров на человека и дополнительно 35,22 кв. метров на семью. Эти величины влияют на пособие по оплате содержания жилья и отопления.

Если человек живет сам и является нетрудоспособным и неработающим, его социальная норма может быть увеличена на 30%. К таким лицам, имеющим право на субсидию на сверхнормативную площадь жилья, относятся:

несовершеннолетние,

пенсионеры по возрасту, получающие пенсию из-за потери кормильца, инвалидность, выслугу лет

люди, получающие соцпомощь по инвалидности

люди, получающие соцпомощь, потому что не имеют права на пенсию

получатели соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью

получатели временной соцпомощи по достижению пенсионного возраста, еще не имеющие права на пенсию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на портале "Дия" запустили упрощенную процедуру подачи документов на получение субсидии. На это уходит около 15 минут, а все необходимые данные система автоматически будет брать в реестрах.