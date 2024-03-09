Весной в Украине подешевеет ряд важных продуктов: прогноз аналитика

Это будет связано с сезонностью

Цены на продукты в марте в Украине будут стабильными. При этом весной некоторые из популярных категорий даже подешевеют.

В целом рост цен на продукты замедлился с февраля. По мнению аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопки, в марте ситуация на продовольственном рынке будет относительно стабильной, с незначительными колебаниями, пишет "РБК-Украина".

Эксперт прогнозирует, что в мае будет сезонное снижение стоимости яиц. Цены на них с января держатся на одном уровне с незначительными изменениями в 2-3 грн (в среднем цены на яйца в начале марта составляют 59-62 грн за десяток).

Ожидается к концу весны и снижение ценника на молочные продукты. Закупочные цены на сырое молоко стабильны уже 2 месяца подряд. В начале лета они, хоть и незначительно, уменьшаться, что повлечет за собой снижение стоимости "молочки".

Максим Гопка добавил, что в этот период начнет снижаться и цена на овощи. Удешевление также будет связано с сезонностью — начнет появляться тепличная продукция от зарубежного и отечественного производителей. Стоимость картофеля будет оставаться высокой до нового урожая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине ощутимо подешевело сало. Снижение стоимости составило 18 гривен.