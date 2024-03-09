Навесні в Україні подешевшає низка важливих продуктів: прогноз аналітика
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Це буде пов’язано із сезонністю
Ціни на продукти у березні в Україні будуть стабільними. При цьому деякі з найпопулярніших категорій навесні навіть подешевшають.
Загалом зростання цін на продукти сповільнилося з лютого. На думку аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопки, у березні ситуація на продовольчому ринку буде відносно стабільною, з незначними коливаннями, пише "РБК-Україна".
Експерт прогнозує, що у травні буде сезонне зниження вартості яєць. Ціни на них із січня тримаються на одному рівні із незначними змінами у 2-3 грн (у середньому ціни на яйця на початку березня становлять 59-62 грн за десяток).
Очікується до кінця весни й зниження цінника на молочні продукти. Закупівельні ціни на сире молоко стабільні вже 2 місяці поспіль. На початку літа вони, хоч і незначно, зменшуватимуться, що спричинить зниження вартості "молочки".
Максим Гопка додав, що у цей період почне знижуватись й ціна на овочі. Здешевлення також пов’язане із сезонністю — почне з’являтися теплична продукція від зарубіжного та вітчизняного виробників. Вартість картоплі залишатиметься високою до нового врожаю.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні відчутно подешевшало сало. Зниження вартості становило 18 гривень.