Навесні в Україні подешевшає низка важливих продуктів: прогноз аналітика

Це буде пов’язано із сезонністю

Ціни на продукти у березні в Україні будуть стабільними. При цьому деякі з найпопулярніших категорій навесні навіть подешевшають.

Загалом зростання цін на продукти сповільнилося з лютого. На думку аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопки, у березні ситуація на продовольчому ринку буде відносно стабільною, з незначними коливаннями, пише "РБК-Україна".

Експерт прогнозує, що у травні буде сезонне зниження вартості яєць. Ціни на них із січня тримаються на одному рівні із незначними змінами у 2-3 грн (у середньому ціни на яйця на початку березня становлять 59-62 грн за десяток).

Очікується до кінця весни й зниження цінника на молочні продукти. Закупівельні ціни на сире молоко стабільні вже 2 місяці поспіль. На початку літа вони, хоч і незначно, зменшуватимуться, що спричинить зниження вартості "молочки".

Максим Гопка додав, що у цей період почне знижуватись й ціна на овочі. Здешевлення також пов’язане із сезонністю — почне з’являтися теплична продукція від зарубіжного та вітчизняного виробників. Вартість картоплі залишатиметься високою до нового врожаю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні відчутно подешевшало сало. Зниження вартості становило 18 гривень.