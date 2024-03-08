Стоимость растет, запасы истощаются: что будет с ценами на один из самых популярных овощей

Фермеры поднимают цены и на продукцию не самого высокого качества

В Украине с середины зимы начал дорожать картофель. Более того, на украинском рынке картофеля наблюдается дефицит качественной продукции.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, оптовые компании и розничные сети все чаще сталкиваются с проблемой закупки необходимых объемов качественного картофеля. На фоне этой ситуации фермеры поднимают ценник на продукцию высокого качества.

На текущей неделе украинские производители готовы вести отгрузку качественного картофеля не ниже, чем по 16-23 грн/кг ($0,42-0,60/кг). В среднем это на 14% дороже, чем неделей ранее.

Участники рынка констатируют, что запасы картофеля высокого качества в украинских хозяйствах сейчас достаточно ограничены, тогда как спрос на него продолжает расти. Именно в этом состоит основная причина роста цен. В таких условиях фермеры поднимают цены и на картошку более низкого качества.

Стоит отметить, что картофель в Украине уже стоит в среднем в 2,8 раза дороже, чем в начале марта 2023 года. И это еще не предел — операторы рынка не исключают, что цены на него будут расти и дальше, потому что предложение продолжает сокращаться.

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