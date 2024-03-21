Эта ошибка может стоить вам субсидии: стоит ее не допускать

На исправление ошибок при заполнении документов на субсидию дают 30 дней

Оформить субсидию в Украине на оплату жилищно-коммунальных услуг можно разным образом. Это можно сделать лично придя в Пенсионный фонд, воспользовавшись онлайн инструментами или заполнив документы и отправив по почте. Если документы поступят в Пенсионный фонд не подписаны — это считается ошибкой.

В Пенсионном фонде рассказывают, что документы все равно будут рассматривать, но назначить субсидию смогут только после подписания присланных документов. Документы на получение субсидии без подписи ошибка, и в ПФУ есть порядок рассмотрения и исправления таких огрехов. О них заявителю должны сообщить лично, по почте, через смс-сообщение или электронным образом (письмо на электронную почту, уведомление на портале ПФУ или портале "Дия").

На устранение ошибки дают 30 календарных дней. Их считают со дня подачи заявления. Если заявитель заболел в эти дни — время могут продлить в случае документального подтверждения недомогания. Кроме отсутствия подписи, могут быть и другие ошибки.

Способом исправления может быть подача новой декларации, в случае изменения данных или в виде дополнения предыдущей — если одно из полей при заполнении было пропущено. Это именно тот случай, когда отсутствует подпись.

Ранее "Телеграф" рассказывал, предоставит ли субсидию, если кто-то из членов домохозяйства находится за границей длительное время. В период военного положения в Украине правила были изменены.