Ця помилка може коштувати вам субсидії: варто її не припускатись

На виправлення помилок при заповненні документів на субсидію дають 30 днів

Оформити субсидію в Україні на оплату житлово-комунальних послуг можна різним чином. Це можна зробити особисто прийшовши в Пенсійний фонд, скориставшись онлайн інструментами чи заповнивши документи і надіславши поштою. Якщо документи надійдуть до Пенсійного фонду не підписаними — це вважається помилкою.

У Пенсійному фонді розповідають, що документи все одно розглядатимуть, але призначити субсидію зможуть тільки після підписання присланих документів. Документи на отримання субсидії без підпису — помилка, і в ПФУ є порядок розгляду та виправлення таких огріхів. Про них заявнику мають повідомити — особисто, поштою, через смс-повідомлення чи електронним чином (лист на електронну пошту, сповіщення на порталі ПФУ чи порталі "Дія").

На виправлення помилки дають 30 календарних днів. Їх рахують від дня подачі заяви. Якщо ж заявник захворів у ці дні — час можуть продовжити в разі документального підтвердження нездужання. Окрім відсутності підпису можуть бути й інші помилки.

Способом виправлення може бути подача нової декларації, в разі зміни в даних або у вигляді доповнення попередньої — якщо одне з полів при заповненні було пропущене. Це саме той випадок, коли відсутній підпис.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи нададуть субсидію, якщо хтось із членів домогосподарства перебуває за кордоном тривалий час. На період воєнного стану в Україні правила були змінені.