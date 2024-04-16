"Говорил об украинской культуре, когда другие молчали": как известные украинцы отреагировали на смерть Дмитрия Капранова

В сети отреагировали на смерть писателя

Во вторник, 16 апреля, день многих украинских патриотов омрачила весть о смерти писателя и блогера Дмитрия Капранова. На это уже отреагировали многие украинские публичные лица.

В частности многие напомнили, что Капранов вместе с братом Виталием активно отстаивали Украину в информационном и публичном пространстве. Также он боролся за развитие украинской культуры и повлиял на многих людей.

Так пятый президент Петр Порошенко отметил, что писатель продолжил дело нескольких поколений украинской интеллигенции и после начала вторжения россиян пошел защищать страну с оружием в руках.

Писатель-маринист Антон Санченко в свою очередь отметил, что благодаря Капрановым в свое время начал писать на украинском языке.

Заместитель главы ВО "Свобода" Андрей Илленко вспомнил, что книги братьев в начале 2000-х и вовсе были единственными книгами на украинском языке, которые можно было найти на рынке.

Свои соболезнования высказали и другие известные деятели, в числе которых певица Мария Бурмака, журналистка и телеведущая Анжелика Рудницкая и актриса Ирма Витовская.

Как известно, Капранов был активным популяризатором украинской истории и вместе со своим братом Виталием вел канал "імені Т.Г. Шевченка" в YouTube, на который подписаны более 900 тысяч человек. Кроме того, они издали несколько книг, а одной из наиболее популярных среди них является "Рисованная история Независимости Украины".

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