"Говорив про українську культуру, коли інші мовчали": як відомі українці відреагували на смерть Дмитра Капранова

У мережі відреагували на смерть письменника

У вівторок, 16 квітня, день багатьох українських патріотів затьмарила звістка про смерть письменника та блогера Дмитра Капранова. На це вже відреагували багато українських публічних осіб.

Зокрема багато хто нагадав, що Капранов разом із братом Віталієм активно відстоювали Україну в інформаційному та публічному просторі. Також він боровся за розвиток української культури та вплинув на багатьох людей.

Так, п’ятий президент Петро Порошенко зазначив, що письменник продовжив справу кількох поколінь української інтелігенції і після початку вторгнення росіян пішов захищати країну зі зброєю в руках.

Письменник-мариніст Антон Санченко своєю чергою зазначив, що завдяки Капрановим свого часу почав писати українською мовою.

Заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко згадав, що книги братів на початку 2000-х і зовсім були єдиними книгами українською мовою, які можна було знайти на ринку.

Свої співчуття висловили й інші відомі діячі, серед яких співачка Марія Бурмака, журналістка та телеведуча Анжеліка Рудницька та актриса Ірма Вітовська.

Як відомо, Капранов був активним популяризатором української історії та разом зі своїм братом Віталієм вів канал "імені Т.Г. Шевченка" у YouTube, на який підписано понад 900 тисяч людей. Крім того, вони видали кілька книг, а однією з найпопулярніших серед них є "Мальована історія Незалежності України".

Раніше "Телеграф" писав, що у віці 94 років помер видатний вчений Пітер Хіггс. Він передбачив існування однієї з елементарних частинок, яка після відкриття півстоліття була названа на його честь.