Поминальная суббота, Радоница или красная горка: как в разных уголках Украины называют поминальные дни

Большинство украинских традиций, связанных с этим периодом, сохранились со времен язычества

На следующую неделю после праздника Пасхи по традиции в Украине проходят поминальные дни, известные больше как "гробки" или Радоница. Однако в каждом уголке страны этот день, в который нужно чтить память умерших родственников, называется по-разному.

На портале "Киев 24 news" рассказали, как в народе принято называть поминальные дни. Существует больше 10 названий.

Наиболее старое славянское наименование этих дней Радуница (или Радовница, Радунец, Радованица). Чаще всего можно услышать от жителей Приднепровья и южных регионов.

Вероятнее всего такое название походит от слов "радость" или "радоваться". Пасха в мировоззрении наших предков была символом бессмертия души, поэтому они приходили на могилы умерших родственников и радовались воскресению Христа. Традиция брать с собой так называемую "ритуальную пищу" зародилась еще во времена язычества. Считалось, что души радуются, когда вспоминают о них, и благословляют своих потомков.

На Левобережье говорят Бабская Пасха. В этом случае просматривается присущий украинцам культ предков: сначала живые радовались воскресению Христа, а затем Пасха наступила для усопших.

В центральной Украине, на Приднепровье, Подолье и Волыни говорят Гробки. Название поминальных дней в этом случае происходит от праславянского слова гроб, то есть того места, куда кладут покойника. Дословно, гробки – место, где выгребли ямы для умерших – кладбище.

Деды — еще одно название, которое присуще жителям на севере Киевской, Черниговской и Сумской областей. Также просматривается культ предков, так как в примитивном мировоззрении на кладбищах покоятся пожилые люди, то есть деды.

На Гуцульщине говорят Дедовская или Дедовая суббота. Это очередная дань своему роду. Но отличие от других названий в том, что присутствует конкретный день, когда поминают умерших — суббота. Также еще могут сказать душная суббота, от слова "душа". Подразумевается, что в конкретный поминальный день нужно молиться за душу и есть ритуальные блюда.

Красная горка — такое название существует на юго-восточных территориях Украины. В древние времена существовал одноименный праздник, которым предки встречали весну. Молодежь больше всех любила этот праздник, поэтому надевала все самое лучшее (красивое, то есть "красное") и собиралась на любой возвышенности. В этот день предки украинцев отмечали начало огородно-полевых работ и открывали сезон свадеб, ведь во время Великого поста было запрещено вступать в брак. А также посещали могилы родственников.

Могилки — это название можно встретить в центральных регионах Украины, некоторых населенных пунктах Киевской области, а еще Подолья и Волыни. Толкование понятно и так — период, когда нужно идти на могилы к родственникам.

Помана – это название сохранилось на Буковине, а происходит само слово из румынского языка, где означало поминальные дары, поминки. Вообще, "помана" — это поминальная паска с крестом, которая связана с религиозными обрядами. В этот день принято угощать всех обрядовым хлебом в знак памяти об умерших предках.

Поминальный понедельник говорят на Приднепровье и юге Украины. Такое название четко обозначило день, когда нужно поминать покойников.

Поминальница – так говорят на западных территориях Волыни. Прослеживается связь с глаголом "поминать".

Праздник — такое название иногда встречается на Гуцульщине. Здесь есть указание на то, что в поминальные дни не принято носить траур или скучать по умершим. Напротив, украинцы радуются, что их души обретут вечную жизнь благодаря воскресению Христа.

Проводное воскресенье – популярное название на Галичине. Наименование дает указание на день, когда нужно проводить души умерших родственников в потустороннем мире.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что на кладбищах во время поминальных дней могут усилить охрану. Тысячи полицейских могут проверять документы.